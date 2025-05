El truc de Ferran Adrià per aconseguir que un plat de verdura agradi a tothom

Tot i que el coneixement que la verdura és una base fonamental de qualsevol dieta saludable, part de la població té problemes per consumir-ne de manera regular perquè no li sembla atractiva des d'un punt de vista gastronòmic. Per això, el xef català estrella Michelin Ferran Adrià va revelar fa anys en una demostració en un esdeveniment del Worlds Premier Culinary College de l'Institut Culinari d'Amèrica (CIA, per les sigles en anglès) un truc per camuflar la coliflor i fer que agradi a tothom.

Concretament, es tracta d'incorporar-la en un cuscús vegetal, amb una recepta lleugera i saludable a l'abast de tothom. El primer pas és netejar una coliflor, una ceba mitjana, una pastanaga, un tros de porro i un pebrot vermell. Aleshores, cal ratllar la coliflor i saltar la resta de verdures en una paella amb oli durant tres minuts.

Passats els tres minuts, toca afegir la coliflor ratllada i continuar cuinant durant tres minuts més. Finalment, es retira del foc, se serveix de manera immediata i s'hi afegeix julivert fresc o cibulet. A més, hi ha l'opció d'incorporar-ho a una base d'amanida o a un tabulé vegetal.