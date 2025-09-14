El truc per conservar millor i més temps l'enciam a la nevera

L'enciam és un dels aliments bàsics de la dieta mediterrània, una de les verdures més utilitzades en la gastronomia de la zona i especialment de Catalunya. Però, tot i la seva versatilitat, té una característica que el fa un ingredient molt complicat de conservar: es posa tou i marró de seguida.
Si vols aprofitar l'enciam durant més temps i conservar-lo en bon estat a la nevera, només has de tindre en compte aquest truc per guardar-lo.
El truc contra la humitat
L'enciam es posa tou en qüestió de dies una vegada el comences i el guardes a la nevera. En estar tallada i envasada s'oxida més fàcilment o sol perdre més frescor i comencen a sortir taques marrons i a fer mala olor.
Per aquest motiu, la nutricionista Júlia Farré comparteix en el seu vídeo d'Instagram un truc perquè l'enciam duri molt més en la nevera.
L'experta explica el gran problema de l'enciam: la humitat. Una vegada està obert "agafarà humitat i això farà que es posi tou i lleig en poc dies", explica Farré.
L'excés d'humitat en les bosses d'enciam crea un ambient que promou el deteriorament de les fulles, és a dir, van perdent consistència i es comencen a pegar entre elles i a oxidar-se molt més ràpid.
La solució enfront d'açò és un tros de paper, com explica l'experta en nutrició: "El truc és afegir un tros de paper de cuina absorbent dins abans de tancar-la i guardar-la".
La funció principal del paper és fer d'esponja per absorbir el vapor i la humitat que s'acumula dins la bossa d'enciam. D'aquesta manera, es pot conservar molt millor l'enciam.