Els 5 aliments que hauríem de començar a menjar, segons un nutricionista

El nutricionista i divulgador a TikTok, Diego Arnold, sota el nom d’usuari @dar_nutricion, ha compartit un vídeo que acumula milers de visualitzacions en què recomana cinc aliments essencials per millorar la nostra dieta. A més, argumenta la tria d'aquests productes, que es poden trobar en la gran majoria dels supermercats.

El primer és la quinoa, que Arnold defineix com “la mare i el pare de tots els cereals”. Tot i no ser un cereal pròpiament dit, va ser un aliment bàsic per als inques i destaca per la seva riquesa en minerals, vitamines i proteïnes.

El segon elements és el te matxa, que considera “un gran aliat” gràcies al seu alt contingut en clorofil·la, vitamines i minerals. El nutricionista recomana prendre’l sol i amb aigua tèbia per mantenir els beneficis del dejuni intermitent. A més, destaca que pot substituir el cafè, ja que conté teïna, però amb efectes menys acidificants.

En tercer lloc, proposa el llevat nutricional, també conegut com el “parmesà vegà”. Amb un gust intens i peculiar, conté un 71% de proteïna vegetal d’alta assimilació i no genera estrès digestiu com altres fonts proteiques.

El quart aliment són els fermentats, com la xucrut, el kimchi, el miso, el quefir o els confitats no pasteuritzats. L'expert insisteix que aquests productes, rics en probiòtics, afavoreixen la flora intestinal i la producció de vitamina K2, sempre que no hagin estat sotmesos a temperatures de pasteurització.

Finalment, parla dels germinats. Els qualifica com l'element “més important de tots”, ja que un germinat com la col kale, per exemple, pot arribar a tenir un 37,5% de proteïna i, gràcies a les enzimes que genera, facilita molt la digestió i l’absorció dels nutrients.