Els cinc gelats exclusius de Jordi Roca pel 30 aniversari de PlayStation

PlayStation compleix 30 anys i ho celebra de la mà del xef tres estrelles Michelin i ment creativa de Rocambolesc, Jordi Roca, convertint alguns dels seus videojocs emblemàtics en una col·lecció deliciosa de gelats. La sèrie comptarà amb cinc gelats exclusius que estaran a la venda durant el mes de setembre en les gelateries Rocambolesc de Girona, Barcelona i València amb un preu de 7 euros.
Aquesta no és la primera vegada que Jordi Roca col·labora amb PlayStation. L'abril passat ja va plasmar la seva admiració per la marca en una Mona de Pasqua de xocolata que tenia forma del comandament de PlayStation.
Amb aquesta nova creació, perfecta per acomiadar l'estiu com toca, la mítica empresa de videojocs aconsegueix "combinar el llegat cultural de PlayStation amb la creativitat gastronòmica d'un dels cuiners més influents del panorama internacional", com indiquen en un comunicat de premsa.
Els cinc homenatges a PlayStation
El que ha aconseguit el xef Jordi Roca és plasmar a través del sabor l'univers de PlayStation. Cinc creacions úniques dissenyades amb motlles especials i ingredients seleccionats, i elaborades artesanalment per Rocambolesc.
El primer gelat és el "polo botons de PlayStation", un autèntic homenatge a l'icònic comandament de Play amb els típics botons amb formes geomètriques i colors. La base és de iogurt i, cada símbol, representa un sabor distint: el triangle verd és menta, el cercle vermell és maduixa, la ics blava combina llet amb espirulina blava, i el quadrat rosa barreja maduixes i roses.
El segon gelat fa referència a un mític i famós videojoc de Play, el "polo The Last of Us", que combina gelat de llet amb galeta amb una forma de zombi molt característica del videojoc.
El tercer és el "polo Astre Bot", un gelat d'aigua amb plàtan, nabius i coco que amaga una sorpresa a l'interior: una moneda de xocolata que recrea les que els jugadors es troben en el joc.
El quart és el "polo Ghost of Yōtei", un gelat d'aigua amb litxi i licor de sake que evocant els paisatges i la tradició japonesa del joc, que s'estrena el pròxim 2 d'octubre, en una seqüela independent del joc de 2020 Ghost of Tsushima.
L'últim gelat i el que tanca la col·lecció estrella és el "Soft Gran Turisme", que se serveix al moment i en terrina, no com la resta. És un gelat cremós de sèsam negre, fruita de la passió, cotó de sucre i carambinas de fruita de la passió inspirat en la velocitat i l'estètica del mític videojoc. Va acompanyat d'un topping especial: una roda de cotxe de galeta i el logo de PlayStation de xocolata.