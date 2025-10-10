Els tres beneficis de menjar xocolata negra

Per a molts amants del dolç la xocolata negra pot ser un menjar exquisit o un mos massa amarg, però la realitat és que aquest tipus de xocolata té molts beneficis per al nostre organisme. La ciència confirma que, si conté més d’un 70% de cacau i pocs sucres afegits, pot aportar beneficis reals per a la salut.
El cacau pur conté molt poc contingut en greix i, a més, segons la traumatòloga i divulgadora en xarxes Inés Moreno, "menjar xocolata negra no només és un plaer sinó que també protegeix el teu cor". Açò és degut als flavonoides del cacau, uns elements que estimulen la producció d’òxid nítric, un compost que dilata els vasos sanguinis i afavoreix una millor circulació, és a dir, "relaxa i engrandeix les artèries", segons explica Moreno.
Millora de l'elasticitat
Al vídeo, Moreno explica els tres beneficis principals per a la salut d'aquest tipus de xocolata. El primer és la millora de l'elasticitat dels vasos sanguinis, "afavoreix una millor circulació i, per tant, redueix el risc de tenir un infart", explica la traumatòloga i divulgadora.
Disminueix la tensió i el risc de diabetis
El cacau pot reduir la pressió arterial i ajudar el cos a regular millor la insulina, fet que disminueix el risc de patir diabetis o malalties del cor. Tot i això, l’experta recorda que no val qualsevol xocolata: les xocolates dels supermercats carregades de sucre i greixos saturats no aporten aquests beneficis. “Si no arriba al 70% de cacau natural, l’únic efecte que notaràs serà una visita ràpida al dentista”, explica Moreno al vídeo.
Xocolata abans de dormir?
Molta gent opta per acabar el dia amb un tros de xocolata negra. Però el cacau, igual que el cafè o el te, té uns alcaloides coneguts com a metilxantines que són estimulants del sistema nerviós. De fet, també s'hi pot trobar cafeïna. Aquestes metilxantines es metabolitzen al fetge i segons el metabolisme de la persona poden arribar al cervell en més o menys quantitat.