El pernil és un embotit? El conflicte entre lingüistes i pagesos

Els embotits són un dels aliments per excel·lència de la gastronomia catalana. Són el millor acompanyant d'un bon pa amb tomàquet i la varietat és tan àmplia que pràcticament és apta per a tots els gustos. Fins i tot, sempre consumits amb moderació, poden aportar certs beneficis per a la salut. Però, que és realment un embotit?
Doncs segons el Centre de Terminologia de la Generalitat, es considera embotit una "tripa farcida de carn de porc picada i adobada". Els embotits purs es preparen només amb carn de porc, i se li poden afegir diferents condiments i espècies. Ara bé, també es poden fer servir altres carns com les de xai o de vedell. Fins i tot en els últims temps també es poden utilitzar tripes artificials de cel·lofana o de naturina.
Amb aquesta definició ens venen al cap molts noms habituals que introduïm als nostres àpats: parlem del fuet, de la llonganissa, del xoriç, de la sobrassada, del llom, de la botifarra blanca o negra, o del salami. El formatge, per molt que acompanyi tots aquests aliments i que s'obtingui d'un animal, evidentment no es pot considerar embotit.
L'excepció del pernil
Però en aquesta llarga llista, ens deixem un nom clàssic: què passa amb el pernil? Doncs no està del tot clar. Terminològicament està acceptat considerar-lo un embotit. Ara bé, a nivell d'elaboració el pernil no es pot considerar un embotit, sinó més aviat una carn curada. Això es deu al fet que el procés d'elaboració no consisteix en carn de porc picada, sinó que es basa a curar la peça i conservar-la en unes condicions concretes.
Els productors també defensen que el pernil ibèric no és un embotit com a tal, sinó que en el procés més pràctic es tracta d'un derivat de la carn. Ho exemplifiquen referint-se al fet que quan mengem pernil no es retira la pell, cosa que sí que passa amb el fuet, el xoric o qualsevol altre embotit.