La polèmica tècnica per fer ous ferrats que s'està popularitzant a l'Estat

Els ous ferrats són un dels plats preferits per a molta gent i un dels més clàssics a la vegada. Només que vagin acompanyats de patates o una bona botifarra satisfà gran part dels paladars, des dels infants fins als adults. Tot i això, els ous fregits també poden presentar-se juntament amb plats més elaborats com pèsols amb pernil, cigrons o quinoa amb verdures, al cap i a la fi, molts plats quallen bé amb ous. Així mateix, un plat ben senzill com un parell d'ous ferrats i un tros de pa pot resoldre un sopar ràpid.
S'ha parlat molt sobre la manera de fer-los donada la freqüència amb la qual es cuinen ous ferrats: més val tenir un modus operandi senzill i que asseguri un bon resultat. Ara, una tendència culinària s'està posant de moda, s'ha viralitzat, i gran part dels consumidors se'n fan creus.
Ous i vinagre, una bona combinació?
La tendència en qüestió és utilitzar vinagre per a cuinar els ous ferrats, concretament es tracta d'afegir algunes gotes de vinagre a la paella abans de posar-hi l'ou. La raó, l'explica el xef Ned Baldwin, autor del llibre How tho dress an egg. Sosté que afegir unes gotes ajuda al fet que la clara de l'ou qualli més de pressa i mantingui la seva forma, així s'evita que l'ou s'escampi per la paella o que es cremi els marges es cremin en excés.
El motiu va més enllà del gust culinari, ho explica la ciència. El divulgador, Adam Levy, detalla que l'àcid acètic del vinagre altera el comportament de l'ovoalbúmina, la principal proteïna de l'ou. L'acidesa fa que la proteïna canvi l'estructura molecular i se solidifiqui de manera més ràpida.
Quant vinagre s'hi ha de posar?
El truc no exigeix una gran quantitat de vinagre, amb afegir unes gotes de vinagre suau, com ho és el vi blanc o de sidra, a l'oli és suficient. Davant la por que el vinagre afecti el gust final del plat, no cal preocupar-se si s'utilitzen unes poques gotes, serà imperceptible.
Com triar els ous més frescs?
A l'hora d'anar al supermercat es pot destriar ous més frescs i de millor qualitat. Per fer-ho és important saber què significa el codi que tenen imprès en la closca. El codi de cria revela en quines condicions ha estat cuidada la gallina. Es pot saber fixant-se en el primer dígit del codi: si és un 0, són de producció ecològica; si és un 1, de gallines criades en llibertat; si és un 2, són gallines criades a terra i en interiors; i el 3 indica que són de gallines criades en gàbies.
Els tipus 0 i 1 solen associar-se a una millor qualitat de vida per a l’animal, i sovint tenen també millor sabor i textura, tot i que això no sempre suposa una gran diferència nutricional.