La varietat de vi català que triomfarà, segons «Forbes»

Catalunya destaca com una de les grans productores de vi al planeta. El país compta amb fins a 11 denominacions d'origen -12 si es compta la DO Cava- i s'hi cultiven varietats de raïm úniques amb una tradició històrica que es remunta a l'Imperi Grec a l'Empordà i a l'Imperi Romà al Camp de Tarragona i Alella.

Ara, un reportatge de la revista Forbes ha destacat un vi català com un dels "cridats a esdevenir una estrella". En subratlla el perfil "distintiu" del raïm, adaptable al canvi climàtic, així com el baix contingut en alcohol. Té la seva pròpia denominació d'origen des del 1985 i es cultiva només en una comarca catalana.

És el trepat, una varietat de raïm negre autòctona de la Conca de Barberà, al Camp de Tarragona, que es fa servir per elaborar vins lleugers i afruitats, de bona acidesa i de graduació alcohòlica mitjana, tal com ho descriu la DO Conca de Barberà. Tot i això, també es pot trobar a la zona del riu Corb-Baixa Segarra i a la Conca de Tremp.

Forbes recull que el trepat s'adequa a les noves tendències de consum i preferències de vi perquè és lleuger i marida molt bé amb tota mena de menjar. "És fàcil de beure, però manté un fort caràcter", diu. A més, la graduació d'alcohol no supera el 12,5%, per sota del 14% habitual. Finalment, l'adaptabilitat a les condicions meteorològiques canviants és un altre argument a favor d'aquesta varietat de raïm.

El trepat s'elabora majoritàriament com un vi rosat o negre. En el primer cas, es caracteritza per ser lleuger, fresc i afruitat; mentre que en el segon, per un color i aroma únics que incrementen la densitat sense abandonar el caràcter suau.