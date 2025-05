L'error comú a l'hora de cuinar bròquil que perjudica les propietats saludables

La verdura i la fruita són una de les bases d'una dieta saludable. D'entre aquestes, n'hi ha moltes que destaquen per les propietats i la millor opció és combinar-les per gaudir de totes les vitamines i minerals que necessita l'organisme. Si bé, el bròquil és molt recomanable per l'alt contingut en sulfats, vitamines B, C i K, àcid fòlic, i minerals com el calci, el potassi i el ferro. El problema és que, depenent de com es preparin, perden una part d'aquestes propietats.

En primer lloc, cal saber que si es bull o es fregeix massa, desapareixen les vitamines B i C, pel qual és recomanable cuinar-lo al vapor. Si bé, no n'hi ha prou amb això. Quan s'ingereix, el bròquil allibera l'enzim mirosinassa, que ajuda a la producció de sulforanat, que té importants propietats antioxidants.

Si es bull o es fregeix, perd part d'aquest antioxidant, però això es pot contrarestar si es talla el bròquil abans de cuinar-lo. En fer-ho, s'activa l'enzim mirosinassa i s'augmenta la producció de sulforanat. A més, si s'amaneix amb oli, es facilita l'absorció de greixos.