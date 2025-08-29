Les cinc claus per absorbir el calci segons una experta en microbiota

Quan som infants sempre hem sentit que beure llet és el més bo per obtindre calci i créixer amb ossos forts. Però la realitat és que, tot i que la llet aporta bona part del calci pel nostre cos, hi ha altres aliments que ajuden a aportar calci al nostre organisme, com en algunes verdures i fruita seca.
La doctora i experta en microbiota Sara Marín dona les cinc claus per absorbir calci al nostre cos a través d'aliments diferents de la llet. Així ho explica en el vídeo del seu perfil d'Instagram.
No prendre més de tres cafès diaris
Marín explica que el calci és bo per "prevenir l'osteoporosi i formar músculs", però que hi ha alguns errors diaris que fem com a part de la nostra rutina alimentària que s'han de tenir en compte si volem nivells saludables de calci. El primer és el de prendre tres cafès diaris, ja que aquesta beguda fa que "s'eliminin fins a 6 mil·ligrams de calci per l'orina". A més, explica l'experta, si consumeixes suplements de calci al matí és recomanable fer-ho una hora després de beure cafè.
Llegums i cereals
El següent per a absorbir el calci és "remullar els llegums i els cereals", un costum molt popular a les cuines que és una bona manera d'assegurar el calci al nostre organisme. La raó principal resideix en el fet que "contenen fitatos que s'uneixen al calci i dificulten la seva absorció".
Aliments amb vitamina D
La vitamina D és, com bé explica Marín, un micronutrient molt important per a l'organisme perquè ajuda a prevenir problemes de salut com certs tipus de càncer o afeccions respiratòries. L'experta en microbiota revela que "la major part de calci depèn de la vitamina D per a absorbir-se", per la qual cosa és bo el consum d'aliments com el rovell d'ou. No obstant això, ressalta que "si prens vitamina D i la teva microbiota i intestí estan danyats et servirà de poc perquè el calci s'absorbeix en l'intestí" i, com a conseqüència, apunta que, "si l'intestí està inflamat aquestes parets no són capaces d'absorbir res".
Excés de corticoides
La cinquena clau que explica Marín al vídeo és que l'excés de consum de corticoides pot ser perjudicial per a l'absorció del calci en el nostre cos. La doctora els descriu com "els tèrmits per als teus ossos, se'ls mengen i els teus ossos es queden buits i fràgils". Per tant, cal controlar el consum d'aquests elements o mantindre un equilibri respecte a la resta de claus esmentades per l'experta i docotora en microbiota.