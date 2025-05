Les dues aliades del teu cos amagades en les carxofes

No és cap secret que les carxofes són diürètiques i contenen poques calories. Però un popular perfil a les xarxes socials comparteix unes altres propietats d'aquesta hortalissa que farà que no la tornis a veure igual.

L'encarregada de fer públiques les noves característiques és la doctora en Farmàcia, nutricionista i òptica optometrista Marían García. Coneguda a les xarxes com a Boticaria García, l'experta també col·labora en diversos programes de televisió i de ràdio, on fa divulgació científica.

En un vídeo recentment compartit a Instagram -on compta amb més de 780.000 seguidors- assegura que en aquesta verdura en qüestió hi viuen "dues senyores amb nom de princeses Disney": la cinarina i la inulina.

La primera, com detalla García, és "la llaunera del fetge", ja que hi entra, "obre les aixetes de la bilis" i s'assegura que tot flueixi com cal. Així doncs, facilita la digestió dels greixos, ajuda el fetge a eliminar deixalles i, fins i tot, "truca" als ronyons perquè facin la seva feina més sovint.

Per si tot això fos poc, la nutricionista afegeix que la cinarina també es posa la "capa de superheroïna" perquè és antioxidant i antiinflamatòria; defensa el fetge de l'alcohol o metabòlits de fàrmacs com el paracetamol.

Pel que fa a la segona princesa, la inulina, explica que és una fibra prebiòtica, per tant, "el menjar preferit de la teva microbiota". "Qui pensa ara en calories?", acaba García.