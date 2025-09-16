Les fruites i verdures que regeneren el fetge després de la ingesta d'alcohol

El fetge és el segon òrgan més gran del nostre cos, i pesa aproximadament 1,3 quilograms. A més, és l'encarregat de desintoxicar el nostre cos, alhora que contribueix a la digestió, el metabolisme i, fins i tot, el sistema immunitari. A causa de la vital importància que té aquest òrgan, i tenint en compte que un mal funcionament podria ocasionar un gran impacte a la nostra salut, hem de saber que hi ha alguns aliments que ens poden facilitar la desintoxicació de tot el que ingerim.
A continuació, et deixem un llistat de sis aliments que t'ajudaran a recuperar el teu fetge millor, per exemple, l'endemà d'ingesta alcohol.
1. Verdura de fulla verda
Els vegetals de fulla verda intensa, com els espinacs, les bledes, el bròquil o l’alfals, ajuden l’organisme a desfer-se de metalls pesants com el plom o l’arsènic, que sovint poden trobar-se a l’aigua de l’aixeta. Gràcies a la clorofil·la i els antioxidants que contenen, són un suport natural per a la depuració i la protecció del fetge. Pots afegir-los a les amanides, els guisats o la sopa i gaudir tant pel seu gust com pels seus beneficis.
2. Alls
L’all és un aliment ric en compostos de sofre que afavoreixen l’expulsió del mercuri, un dels metalls pesants més perjudicials per al cos i que es pot acumular en alguns peixos i mariscos. Un bon hàbit és menjar-ne un gra en dejú. Amb aquest petit gest diari estaràs contribuint a mantenir el teu fetge en bon estat.
3. Cítrics
Llimona, taronja, aranja o llima són fonts d’antioxidants que donen suport al fetge en l’eliminació de substàncies tòxiques i cancerígenes, i que alhora neutralitzen els radicals lliures responsables de l’envelliment cel·lular. Una opció molt recomanable, per exemple, és beure un got d’aigua tèbia amb suc de llimona en aixecar-se: ajuda a netejar el fetge i, a més, estimula la digestió.
4. Poma
La poma conté pectina, una fibra que quan es posa en contacte amb l’aigua es converteix en una mena de gel que s’adhereix als metalls pesants i n’afavoreix l’eliminació. Per això, aquesta fruita també contribueix a la depuració del fetge. A més, aporta àcid màlic, que forma part del procés de generació d’energia de les cèl·lules i té un paper preventiu en la formació de càlculs al fetge i als ronyons.
5. Nous
A més de ser una excel·lent font d’omega-3, les nous tenen substàncies que ajuden a eliminar compostos tòxics com l’amoníac, perjudicial per al fetge. També són riques en zinc i seleni, minerals essencials que afavoreixen la protecció contra altres metalls pesants.
6. Cúrcuma
Aquesta espècia d’origen indi destaca per les seves propietats antiinflamatòries i desintoxicants. Activa enzims que faciliten l’expulsió de toxines i components cancerígens del fetge. A més, és una espècia molt fàcil incorporar a la dieta: pots fer-la servir per condimentar plats, preparar infusions o afegir-la a batuts i sucs.