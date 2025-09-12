Reobre un històric bar de Barcelona… amb la carta al 50%

Reobertura gastronòmica sonada a Barcelona. Després de molt temps tancat, Grup Confiteria reobre l’històric Mundial Bar, la centenària marisqueria popular del barri del Born. Situada a la plaça de Sant Agustí Vell, número 1, aquest establiment fundat l’any 1925 tornarà a donar menjar i beure al barri i a la ciutat a partir del dia 10 de setembre.
L’esperit de l’oferta gastronòmica tradicional de l’establiment es manté, amb tapes, platets i plats de peix i marisc. Però un dels elements més sonats de la reobertura són els preus. Com a homenatge a les arrels populars del local, del 10 al 14 de setembre el Mundial Bar oferirà als seus comensals l'experiència de viatjar en el temps amb “els preus d'abans”. Portat a la pràctica, els comensals amb reserva de dinar o sopar, tindran un descompte del 50% respecte del preu actual.
Un local amb història
Miquel Tort Robiralta va obrir les portes del Mundial Bar l’any 1925 i ben aviat, va aconseguir convertir-lo en el centre neuràlgic i social del Born. Ràpidament, l’establiment va acollir una penya de boxa, esport molt popular durant els anys 30.
Aquestes reunions per parlar de combats, púgils i fer apostes es van perllongar fins ben entrats els anys 60. Precisament, l’autenticitat de l’establiment i la seva vinculació amb el barri va fer que durant dècades el Mundial Bar fos un espai de trobada per múltiples personalitats del món cultural i polític com per exemple l’escriptor i Premi Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez; el mític dirigent del PSUC, Antoni Gutiérrez Díaz o el secretari general del PCE, Santiago Carrillo.
Amb l’objectiu de respectar al màxim la seva estètica original, el Mundial Bar manté a mà esquerra una barra de marbre presidencial seguida de prestatgeries plenes d’ampolles. A la dreta, un mural de sis metres -reproduït fidelment a partir de fotografies històriques- presideix la sala amb les mateixes taules de marbre i ferro on s'asseia Gabriel García Márquez.
Per accedir al fons del local, s’ha de travessar el passadís central, convertit en homenatge viu a la història del bar amb una col·lecció d’imatges i quadres de diferents èpoques. Pel que fa a la façana, s’hi ha instal·lat una rèplica del cartell original dels anys.