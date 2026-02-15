Rosalía fa internacional el vermut: «Així es prepara el 'vermú' del Baix Llobregat»

La cultura mediterrània és una manera d’entendre la vida basada en l’equilibri i el fet de gaudir de les coses quotidianes. Neix al voltant del mar Mediterrani, però sobretot es construeix a partir dels costums compartits: gaudir del menjar, conversar i trobar-se a l’espai públic. És una cultura que valora detalls gastronòmics com el vermut d'un diumenge o el cafè de després de dinar.
Rosalía sap combinar el menjar i la companyia
La quantitat d'artistes nascuts a Catalunya i, per tant, al Mediterrani, és gairebé incomptable. Una d'aquestes és Rosalía, de Sant Esteve de Ses Rovires. La catalana ha ensenyat a la revista Vogue com es fa un bon vermut, el qual ha denominat com "el vermú del Baix Llobregat".
El famós aperitiu previ a un bon dinar de dissabte o diumenge ha arribat arreu del món gràcies a la cantant catalana. En el vídeo, on intercala l'anglès amb el castellà, mostra com s'ha de fer. "Primer agafes les olives, barreges el líquid i ho tires sobre de tot (del plat de patates fregides)", explica. Afegeix els musclos també per sobre de les patates i acaba afegint una salsa ben catalana: la salsa Espinaler. "I ja tens el vermú", diu amb un somriure a la boca. L'artista explica que és la millor manera de gaudir de l'aperitiu mentre es fa el dinar i mentre s'està acompanyat.
Amant de la rebosteria
En la seva darrera visita a La Revuelta de David Broncano amb l'excusa de promocionar el seu últim disc Lux, va portar un regal per al públic que va deixar bocabadat tant Broncano, el públic present com els teleespectadors. El regal en qüestió va ser un pa de pessic fet per ella. Després de desvelar el regal va començar a repartir-lo entre el públic.
Aquest gest va causar tant de soroll a xarxes que la cantant va decidit publicar la recepta per a tots els seus fans. La publicació va acompanyada d'un missatge proper i divertit. "T'asseguro que el temps que dura aquesta recepta val la pena (1:30 h més o menys) i que sap millor quan es comparteix", explica entre riures en el vídeo.
Ingredients
- 1 tassa d'oli d'oliva verge extra
- 3 ous grans
- 1,25 tassa de llet sencera, si pot ser fresca
- 2 cullerades de taronja de ratlla de taronja
- 0,25 tasses de suc de taronja acabat d'esprémer
- 0,25 tasses de Grand Marnier o Anís Del Mono
- 1,75 tasses de sucre granulat
- 2 tasses de farina de blat
- 1,5 cullerades de sal o al gust
- 0,5 cullerades de pols d'enfornar
- 0,5 cullerades de bicarbonat de sodi
- Molt de sucre llustre per a empolvorar
El pas a pas
- Precalfa el forn a 165 °C i forra la base d'un motlle desmuntable amb paper pergamí i reserva.
- En un bol gran emulsiona l'oli d'oliva amb els ous fins que estiguin ben integrats.
- Agrega la llet, la ratlladura, el suc de taronja i el Grand Marnier o Anís Del Mono i mescla bé.
- Incorpora el sucre i bat fins que s'integri.
- Afegeix la farina, la sal, la pols d'enfornar i el bicarbonat barrejant només fins que quedi homogeni. La massa quedarà una mica líquida, és normal.
- Aboca la massa en el motlle preparat i posa-la al forn durant uns 70 i 75 minuts aproximadament. Important! Rosalía alerta que quan es dauri per dalt s'ha de treure, cobrir amb paper de plata i tornar-ho a posar al forn. Quan estigui fet el pastís tindrà una forma voltada i en punxar el centre amb un escuradents, aquest ha de sortir amb poques molles humides o cap.
- Deixa el pastís en el motlle durant 1 hora sobre una reixeta i espera fins que es refredi abans de desemmotllar-lo.
- Empolvora amb sucre llustre i ja tens el teu pa de pessic de "14 quirats".