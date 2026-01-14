Taques blanques a la xocolata: és perillós menjar-ne?

La xocolata és un aliment imprescindible a moltes cases. Negre, amb llet, blanca o fins i tot amb sal, és una opció molt escollida com a punt final als àpats o per picar en qualsevol moment del dia. Ara bé, si en sou fidels consumidors alguna vegada haureu observat com apareixen petites taques blanques a la rajola. Què és això? Un fenomen anomenat fat bloom, que no afecta el gust, però sí que dona pistes sobre una mala conservació del producte.
Anem a pams. L'aparició de taques blanques a la rajola es produeix perquè el greix de la xocolata -la mantega de cacau- puja a la superfície quan hi ha una brusca variació de temperatura i es torna a cristal·litzar a la part superior. Per tant, l'efecte pot produir-se si la xocolata no s'ha temperat correctament durant la seva elaboració o si, s'ha emmagatzemat sotmetent-la a canvis bruscs de temperatura. Per exemple, si algú la compra i inicialment la deixa en un prestatge però després la mou a la nevera.
Tot i això, el punt clau de tot plegat és que el fat bloom no afecta el gust de la xocolata i no és senyal que estigui en mal estat. De fet, es pot distingir fàcilment d'altres problemes -floridura o contaminació- perquè no desprèn olor estranya ni té textura viscosa; simplement presenta una capa opaca sobre la superfície.
Així doncs, tot i que trobis taques blanques a la teva rajola de xocolata te la pots menjar sense patir, el gust serà el mateix i no poses en risc la teva salut. Ara bé, si utilitzes la xocolata per a fer elaboracions com pastissos, galetes o begudes, les taques blanques es podrien observar en el resultat final. Si algú es queixa, sempre pots fer pedagogia i explicar-li que és el flat boom.