Una nutricionista alerta del perill d’escollir malament la canyella: «pot ser tòxica»

La canyella s’ha convertit en un producte habitual en les cuines de moltes llars. A part d'endolcir postres, infusions i plats, compta amb una llarga llista de beneficis i propietats per a la salut com, per exemple, la millora de les digestions. Tanmateix, no totes les varietats d'aquesta espècie son igual de saludables; per això, cal tenir ull i escollir la millor opció.

La nutricionista Blanca García-Orea, coneguda a Instagram amb el nom @blancanutri, ha advertit sobre la importància de revisar l’etiqueta d’aquest producte tan comú. El motiu recau en el fet que les dues principals varietats comercialitzades presenten moltes diferències. La canyella Cassia, la més freqüent als supermercats, pot resultar tòxica per al fetge si es consumeix de forma habitual i en grans quantitats.

El factor diferencial i problemàtic és la cumarina, una substància aromàtica natural que pot danyar el fetge i els ronyons. Segons l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), no s'haurien de superar els 0,1 mg de cumarina per quilogram de pes corporal al dia. Això significa que, per exemple, una persona que pesi 60 quilograms no hauria de prendre més de mitja culleradeta de canyella Cassia al dia, una quantitat fàcilment superable si se n’afegeix al cafè o als pastissos.

Aquesta varietat, procedent de la Xina, Indonèsia o el Vietnam és la que acostuma a comercialitzar-se per defecte, sense especificar-ne l’origen ni el nom científic a l’etiquetatge.

Per contra, la canyella Ceilan, la Cinnamomum verum, prové de Sri Lanka i el sud de l’Índia i conté nivells molt baixos de cumarina, fet que la fa molt més segura, fins i tot si se’n menja sovint.

Per això, García-Orea recomana fixar-se bé en les etiquetes: si el producte prové de Sri Lanka o hi apareix el nom Cinnamomum verum, és canyella de Ceilan i es pot consumir amb tranquil·litat. En el cas que no s’indiqui el tipus de canyella o bé que provingui d’Àsia oriental, cal sospitar que es tracta de Cassia, més barata i menys saludable.

Malgrat que la canyella de Ceilan pot tenir un preu més elevat, la nutricionista recorda que “val la pena invertir-hi si es prioritza la salut”. Un consell rellevant sobretot per aquelles persones que en consumeixen habitualment o en grans quantitats.