El municipi «menys turístic» de Catalunya: paratges naturals amb un clima suau

Catalunya és un pol turístic, com demostra cada estiu. La Costa Brava i la capital catalana, entre d'altres, es transformen per complet per donar la benvinguda al turisme, nacional i internacional, que aprofita uns dies de vacances per descobrir la riquesa natural i patrimonial del país. Hi ha municipis molt turístics, però n'hi ha d'altres que ho són menys. Tot i que no hi ha una guia exacte de quins són els municipis "menys turístics" de Catalunya, el turisme té menor impacte en algunes zones.
Un clar exemple és Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. Des de Catalunya turisme, en el seu web, destaquen que "l'esperit obert i festiu de la seva gent i la vitalitat comercial del municipi" el converteixen en un espai d'acollida. El plat fort d'aquesta localitat del Penedès, com en bona part dels municipis de la regió, són les caves i els seus cellers locals. Ara bé, les activitats que s'hi poden dur a terme van molt més enllà de la gastronomia i el món de la viticultura.
Destaca, especialment, descobrir els paratges naturals de l'entorn: "Una de les millors propostes per gaudir de Santa Margarida i els Monjos és passejar per algun dels nombrosos indrets naturals del municipi, com la font de Sant Llorenç, el bosc dels Pins Alts, el torrent de Cal Bruna o el riu Foix", apunten des de Catalunya turisme. A banda, també recomanen visitar el Centre d'Interpretació Aviació Republicana i Guerra Aèria, obert cada cap de setmana i els dies festius, el castell de Penyafort, obert totes els diumenges o el molí del Foix, els matins de dimarts, dijous i divendres. Aquestes són unes de les principals recomanacions per gaudir a fons de Santa Margarida i els Monjos.
Un clima suau
Davant les persistents onades de calor que assoten el país, aquest municipi s'alça com un destí ideal per refugiar-se de la calor, perquè té un "clima suau": "El clima és suau gràcies, d’una banda, a la serralada Prelitoral, que protegeix la zona dels efectes d’una climatologia més rigorosa i, de l’altra, a la influència del Mediterrani, que hi arriba gràcies a la limitada altura de la serralada Litoral", asseveren des de la web de turisme del país.
Des de turisme també recorden que el municipi disposa de diversos allotjaments turístics on fer parada durant una breu -o no tan breu- estada al poble, els quals estan oberts durant tot l'any. La tardor és un bon moment per fer visites a les caves i per a les calçotades, però la seva festa major se celebra el juliol, motiu pel qual l'estiu també és un bon moment per gaudir de les terres d'aquest poble.