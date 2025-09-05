El santuari secret de Catalunya que fascina «National Geographic»

Catalunya té milers de racons amb encant i desconeguts per bona part de la ciutadania. National Geographic sol fer referència a alguns d'ells, i en aquesta ocasió ha incorporat un punt del país a la seva secció "ubicació exacta" en què destaca espais poc visitats de diferents punts de l'Estat.
El protagonista es troba en el punt d'unió entre les comarques d'Osona i la Garrotxa. Es tracta del Santuari de la Mare de Déu de Cabrera, un "santuari secret", segons la revista de viatges, que suposa tota una aventura. Només cal posar-se un parell de botes de muntanya i endinsar-se en un sender que porta fins a l'emblemàtic edifici suspès entre el cel i el bosc.
Com arribar al Santuari de la Mare de Déu de Cabrera
Dins el municipi de l’Esquirol, i situat en un pla dalt la Serra de Cabrera, a 1.294 metres d'altura, el Santuari de la Mare de Déu de Cabrera és una balconada extraordinària oberta a tot el Cabrerès, Plana de Vic i fins als Pirineus, les Guilleries i la Garrotxa. L’accés al Santuari s’ha de fer caminant, des de l’aparcament, i cal superar un desnivell d’uns 150 metres, que sol suposar uns 20 minuts a un pas tranquil.
El camí pot fer-se complicat per culpa de les diferents rampes, però acaba construint-se una via natural per accedir al Santuari sense complicacions massa importants. Mentre es va escalant, el paisatge es desplega i deixa un autèntic mapa vivent. La Plana de Vic s'observa cap al sud, repleta de masies, mentre que els Pirineus dibuixen el perfil dentat a l'horitzó. L'extensió boscosa a sota acaba de perfeccionar el paisatge espectacular.
D'un castell destruït a un santuari de fa 400 anys
Les vistes que s'observen en arribar al santuari mostren perquè es va construir un castell el 1144. Ara ja només en queden unes poques ruïnes, però en aquell moment era un fort militar inaccessible i que protegia l'entorn. No va ser fins al 1622 quan es va posar la primera pedra del santuari actual, la construcció del qual va allargar-se fins al 1641.
L'aventura de pujar a aquest santuari culmina amb una gran esplanada de roques. Es tracta del punt del pic de Cabrera, a 1.308 metres d'altura, on, diu la revista, "el silenci només es trenca pel xiuxiueig del vent". "Cal detenir-se i deixar-se conquerir per la immensitat d'un paisatge que amaga la bellesa entre les roques", recomana National Geographic.