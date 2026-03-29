La ciutat «ideal» per visitar si t'encanta Barcelona però no vols massificació, segons «The New York Times»

Barcelona és un dels destins més escollits per part del turisme internacional a l'hora de planificar-se les vacances. Cada any, milions es desplacen d'arreu del món fins a la costa catalana per gaudir al màxim de la seva bellesa arquitectònica, però també social i cultural. En els darrers anys, però, el turisme ha acabat convertint-se en un fenomen de masses que, fins i tot, ha deixat d'atreure a alguns sectors de la població mundial. De fet, el mateix New York Times ha elaborat un seguit de recomanacions per viatjar durant les vacances i ha escollit un destí dels Països Catalans per fugir de la massificació.
La recomanació del mitjà de referència nord-americà és València, ciutat que concentra gairebé dos milions de turistes cada any. Aquesta xifra, però, és significativament inferior a la de la capital catalana, per on passen prop de trenta milions de viatgers cada any. València, fundada en època romana, comparteix moltes característiques amb Barcelona, segons indica el mitjà nord-americà. Un dels principals aspectes que destaca és que totes dues van ser ciutats emmurallades. A més, totes dues ciutats plasmen l'evolució arquitectònica i estilística viscuda amb el pas del temps, amb monuments que reflecteixen el romànic, el gòtic o el renaixement, entre d'altres. La capital catalana, però, també té el modernisme.
De fet, tots aquests estils arquitectònics -menys el modernisme- es poden veure reflectits a la catedral valenciana, la qual es va construir entre el segle XIII i el segle XVIII. Més enllà de la catedral, la ciutat té molts altres elements arquitectònics que constaten la seva riquesa patrimonial, com ara el pont dissenyat per Calatrava. Un dels llocs imprescindibles a visitar, però, és la Ciutat de les Arts i les Ciències, dissenyat també per Calatrava.
La gastronomia, un altre motiu de pes
Visitar València no només és important per descobrir la bellesa paisatgística i arquitectònica de la ciutat, sinó que també és fonamental per endinsar-se en la seva gastronomia. El plat més típic, i un dels imprescindibles a tastar en una escapada a València, és la seva paella. Tot i que és reconeguda arreu del món, enlloc és més bona que a València. Bé, si més no això és el que diuen els valencians. València, però, és molt més que paella, ja que els productes mediterranis estan a l'ordre del dia de la seva dieta, i es pot menjar producte fresc i de qualitat en bona part dels restaurants.