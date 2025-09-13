Escapades de relax amb balnearis i aigües termals

Tenir dos dies lliures a la setmana després d'unes intenses jornades de feina s'agraeixen, però no sempre sabem com aprofitar-los. Una bona opció per fer un pla diferent i desconnectar de la feina, la ciutat o l'estrès són els balnearis i les aigües termals, on no necessites invertir molt temps, ni tan sols organitzar res, només comprar les entrades i gaudir de la pau i tranquil·litat que donen les aigües sanadores.
Balneari de Caldetes
El Balneari de Caldetes és un temple a Caldes d'Estrac de titularitat pública amb aigües que s'escalfen i mineralitzen a 3.000 metres de profunditat. Les seves aigües són pures i cristal·lines i tenen propietats biològiques amb gran potencial curatiu i terapèutic. L'opció ideal d'un cap de setmana per regenerar-te.
Balneari Titus
Una de les joies d'Arenys de Mar és el Balneari Titus, que conté aigües clorurades sòdiques que són beneficioses per tractar el reumatisme. Situat entre Arenys de Mar i Caldetes, a 38 quilòmetres de Barcelona i a 50 metres de la platja, podràs gaudir d'un dia relaxant amb vistes al mar. Els seus jardins, la piscina termal exterior i les seves magnífiques instal·lacions terapèutiques el converteixen en un balneari privilegiat.
Aigües termals de la Garriga
Aquestes aigües termals de la Garriga són conegudes, des de l'època dels romans, per les seves propietats terapèutiques. Al Centre Termal de l'Hotel Blancafort podràs gaudir d'aquesta experiència relaxant a través dels tractaments que ofereixen per combatre l'estrès o alleujar contractures a través de massatges fets per professionals.
A les Termes La Garriga, només a 30 minuts de Barcelona, podràs tenir una cita romàntica ideal, si és el que busques, en un ambient tranquil i on gaudir de les propietats curatives de les aigües termals medicinals pròpies de la zona.
Banys termals de Sant Tomàs
Aquesta opció és un poc més arriscada, ja que es troba a la Catalunya Nord, en concret, a la part dels Pirineus Orientals. No només el paisatge és únic, sinó també les seves aigües que provenen directament de la font termal que està ubicada entre muntanyes i que surt a -58 graus. La seva aigua té propietats molt beneficioses per a la pell, ja que els nutrients que conté la fan més suau. Tot i això, compta amb aigües també calentes que, en contrast amb la temperatura de l'ambient en èpoques com tardor o hivern, és una experiència única.