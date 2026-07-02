El doctor Grimalt carrega contra Marcos Llorente per la teoria durícia solar: «Pobret, quin disbarat»

Les xarxes socials han convertit en viral una nova teoria sobre el bronzejat que preocupa els dermatòlegs. Es coneix com a "durícia solar" i defensa que exposar-se al sol sense crema de protecció ajuda la pell a "entrenar-se" i a tolerar millor la radiació ultraviolada. Una idea que el futbolista Marcos Llorente ha contribuït a popularitzar i que els especialistes desmenteixen de manera contundent.
"Ell promociona la idea que si tu et vas irradiant de mica en mica ja no et cremis", explica el dermatòleg Ramon Grimalt al programa Tot es mou de 3Cat, on ha qualificat aquesta teoria de "disbarat", abans de recordar que no existeix cap evidència científica que avali aquesta pràctica.
"Com més et toqui el sol, més risc tens de patir càncer"
Grimalt és taxatiu: la pell no desenvolupa cap mena d'immunitat davant la radiació solar. Al contrari, cada exposició sense protecció suma danys que s'acumulen amb el temps. "És una autèntica ximpleria. Com més et toqui el sol, més perill tens de patir càncer", adverteix el dermatòleg.
@som3cat ⚠☀ Una tendència perillosa. La teoria del call o durícia solar anima a exposar-se al sol sense protecció per entrenar la pell i crear tolerància al sol. El dermatòleg Ramon Grimalt explica que "és una autèntica ximpleria", perquè "com més et toqui el sol, més perill tens de patir càncer." #TotEsMou3Cat #sol #tiktokencatalà #estiktokat ♬ so original - 3Cat
Segons l'especialista, la radiació ultraviolada provoca lesions a l'ADN de les cèl·lules de la pell que poden acabar derivant en diferents tipus de càncer cutani, inclòs el melanoma, el més agressiu.
Què és la teoria del "durícia solar"?
Els seus defensors asseguren que, igual que les mans desenvolupen durícies després de repetir un esforç, la pell també pot "endurir-se" si s'exposa al sol sense protecció. D'aquesta manera, sostenen que el cos es tornaria més resistent a les cremades.
Grimalt, però, insisteix que aquesta comparació és falsa. "Els pagesos que no es cremen mai tenen més risc de patir càncer que l'oficinista que només s'exposa de tant en tant al sol", explica el dermatòleg. Encara que la pell pugui bronzejar-se o engruixir-se lleugerament, això no evita els danys interns provocats per la radiació ultraviolada ni redueix el risc de desenvolupar un càncer de pell.