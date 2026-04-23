La majoria de la població ha patit, en algun moment o altre, ansietat. Aquesta és la resposta natural del nostre cos a sensacions de por o inquietud, generalment propiciades per situacions d'estrès. L'ansietat és comuna dins l'entorn laboral, però cada vegada apareix més d'hora a causa de la sobreexposició d'infants i joves a situacions de risc, com ara les xarxes socials. Això, malgrat ser negatiu, també ha ajudat a trencar el tabú sobre l'ansietat i buscar formes de tractar-la per pal·liar els seus efectes. Sovint es recomana atenció psicològica, però també hi ha alguns trucs o gestos senzills que poden ajudar a calmar-la.
El psiquiatra Alejandro Martínez Rico, especialista en aquesta mena de casos i divulgador a través de les xarxes socials, recomana fer un seguit de gestos per ajudar a controlar l'ansietat, ja que, tal com recorda "no sempre es calma pensant, sinó que es calma des del cos". El millor truc per fer-ho, segons assegura, és "col·locar la ma dreta sota l'aixella esquerra i el braç esquerra sobre l'ombro dret, prement suaument". Un cop feta la postura, el psiquiatra recomana mantenir la posició uns segons i respirar lentament.
Aquesta gesticulació, segons relata, se la coneix com a abraçada somàtica i ajuda a enviar senyals efectives per regular el sistema nerviós. "La pressió suau activa receptors tàctils que envien senyals de seguretat al cervell", explica Martínez Rico. Però, a més, també redueix "l'activació de l'amígdala, que està implicada en la resposta de por i aquest encreuament corporal [que proporciona estimulació bilateral] ajuda a desbloquejar la resposta d'estrès".
Altres recomanacions dels experts
Diversos experts que vetllen per la salut física i mental, com ho fan alguns doctors i psicòlegs recomanen els següents consells per mantenir una ment tranquil·la:
- Fer inspiracions lentes i profundes.
- Dutxar-se amb aigua tèbia.
- Escoltar música tranquil·litzadora.
- Fer activitat física de manera suau, com córrer o caminar.
- Fer una classe de ioga.
Per altra banda, també es recomanen altres hàbits que poden afavorir al fet que l'estrès no sobrepassi els límits saludables:
- Dormir i descansar el que és necessari.
- Mantenir-se en contacte amb la família, els amics i altres persones rellevants.
- Fer exercici de manera regular. Això ajuda a alliberar la ment i destensar-se.
- No beure alcohol ni prendre cafeïna, ja que això altera el metabolisme i el perjudica.