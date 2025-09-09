El virus de transmissió sexual que afecta vuit de cada deu persones

El virus del papil·loma humà (VPH), és una infecció de transmissió sexual que, segons dades del Ministeri de Sanitat, existeix a tot l'Estat en una mitjana del 15% de dones. Aquest és un virus que pot causar diferents tipus de càncers i, per aquest motiu, és molt important la seva vacunació, ja que de la població femenina que afecta, el 29% tenen entre 18 i 25 anys.
En què consisteix?
El virus del papil·loma humà és detectable pel nostre sistema immunitari quan causa infeccions al nostre cos i, per tant, es combat i s'elimina sense que un el noti. No obstant això, hi ha casos en els quals no es dona aquest fenomen. El VPH no és només un, sinó un grup de més de 200 virus relacionats, segons explica el portal MedlinePlus. D'aquests, no tots es transmeten a través de relacions sexuals.
Els virus que són per transmissió sexual estan dividits en dos grups: el de baix risc i el d'alt risc. El primer grup té efectes visibles al cos com poden ser berrugues genitals, en la zona de l'anus, de la gola o la de la boca.
Quant al segon grup, podrien romandre en el coll uterí durant anys i desenvolupar un possible càncer d'úter. Però, segons l'Institut Nacional del Càncer dels Estats Units, aquest no és l'únic tipus de càncer que pot sortir arran del VPH. També assenyala altres tipus com el càncer d'anus, orofaringe, penis, vagina i vulva.
Així i tot, el VPH d'alt risc no sempre té per què desenvolupar càncer. De fet, vuit de cada deu dones la pateixen en algun moment de la seva vida, però no en tots els casos es desenvolupa el càncer. De totes maneres, i per aquest motiu, és important la vacunació per prevenir aquest virus, ja que pot evitar més del 90% de càncers.
A l'Estat, la Seguretat Social cobreix la vacunació des de 2008, principalment a la població infantil amb 12 anys, edat a partir de la qual es recomana posar la primera vacuna a les nenes, encara que no només, ja que a partir de 2022, també és una vacuna obligatòria pels nens.