Els aliments que empitjoren la incontinència urinària, segons els experts

La incontinència urinària és una problemàtica que afecta persones de totes les edats, tot i que és més freqüent a mesura que es compleixen anys. Més enllà dels factors físics o hormonals, l’alimentació juga un paper clau en l’agreujament o alleujament dels símptomes. Alguns aliments i begudes poden irritar la bufeta, augmentar la producció d’orina o estimular les ganes d’orinar, cosa que empitjora la qualitat de vida de qui ho pateix.
La incontinència urinària pot presentar-se com pèrdues puntuals o com fuites més freqüents que afecten el dia a dia. Entre els tipus més habituals hi ha la incontinència d’esforç, que apareix en tossir, riure o fer exercici, i la d’urgència, caracteritzada per unes ganes sobtades i intenses d’orinar que poden acabar en pèrdua involuntària. Per altra banda, també existeix la incontinència per vessament, la qual succeeix perquè mai s'acaba de buidar la bufeta. Siguin els símptomes que siguin, identificar els aliments que l'empitjoren és un primer pas fonamental per gestionar millor aquesta problemàtica.
Aliments que cal evitar
- Begudes amb cafeïna com el cafè, el te o les begudes energètiques, ja que tenen efecte diürètic i estimulen la bufeta.
- Alcohol, que incrementa la necessitat d’orinar i pot reduir el control de la bufeta.
- Refrescos carbonatats, especialment els ensucrats o amb cafeïna, que poden provocar més urgència urinària.
- Aliments picants, que poden irritar la bufeta en algunes persones.
- Fruites cítriques i sucs àcids, com la taronja, la llimona o l’aranja, que poden intensificar la sensació d’urgència.
- Tomàquet i derivats, com salses o sucs, pel seu caràcter àcid.
- Edulcorants artificials, presents en productes “light”, que poden agreujar els símptomes.
Els que alleugen la incontinència
- Aigua, beguda de manera regular i repartida al llarg del dia. Beure prou líquids evita que l’orina sigui massa concentrada i irritant.
- Fruites no cítriques, com la poma, el plàtan, la pera o el meló, que són suaus per a la bufeta.
- Verdures com el bròquil, la pastanaga, el carbassó o els espinacs, que aporten fibra i ajuden a prevenir el restrenyiment, un factor que pot empitjorar la incontinència.
- Cereals integrals, com la civada, l’arròs integral o el pa integral, que milloren el trànsit intestinal i redueixen la pressió sobre la bufeta.
- Proteïnes magres, com el pollastre, el gall dindi, el peix o els ous, que no solen provocar irritació urinària.
- Fruits secs i llavors, consumits amb moderació, ja que aporten nutrients beneficiosos sense estimular excessivament la bufeta.
A tot això se suma la recomanació de fer esport i mantenir un pes saludable. Practicar exercicis pelvis poden ser de gran ajudar per aquelles persones que pateixen incontinència, de la mateixa manera que el tabaquisme és molt perjudicial.
Per altra banda, tot i que pugui ser un tema tabú per algunes persones amb aquesta problemàtica, és pertinent visitar un metge en cas que restringeixi l'activitat, l'oci i les interaccions socials o hi hagi risc d'una infecció.