Estratègies naturals per controlar la tensió arterial

La tensió alta afecta una gran part de la població i sovint és complicat controlar-la. Als tractaments mèdics habituals sempre s'hi recomana diversos remeis per fer-hi front. La majoria van vinculats a l'alimentació, tant en forma de menjar com d'infusions, a continuació els repassem.
L'ha publicat la Universitat de Surrey (Regne Unit) ha descobert que uns compostos naturals anomenats flavan-3-ols, presents al cacau, el te, les pomes i el raïm, poden millorar la pressió arterial i la salut dels vasos sanguinis. A banda, menjar sense sal també afavoreix el control de la tensió arterial.
En alguns casos, els efectes de reducció de la pressió arterial eren comparables als observats amb alguns medicaments. També es va observar que els flavan-3-ols milloren la funció de l'endoteli (el revestiment intern dels vasos sanguinis), que és crucial per a la salut cardiovascular en general.
Altres productes naturals que han demostrat funcionar bé en casos d’hipertensió són: all, alguns preparats d’all afavoreixen la relaxació de les parets arterials, evitant la hipertensió; ceba, perquè el seu extracte etanoic ha demostrat tenir activitat hipotensora i civada, perquè alguns assajos clínics han demostrat que afegir civada a la dieta dels hipertensos pot millorar el control de la hipertensió.
En forma d'infusió, i sempre tenint clar que els productes naturals no substitueixen els medicaments, hi ha certs enzims naturals que poden facilitar mantenir la tensió a ratlla. Plantes diürètiques, com l’ortosifó o la cua de cavall, plantes tranquil·litzants, com la til·la o la lavanda -si hi ha estrès poden ser d’utilitat per a controlar la hipertensió- i plantes que interaccionen amb el procés de contracció del cor, com l’arç blanc.
Dietes i aliments a banda, hi ha un seguit d'exercicis saludables que afavoreixen mantenir la tensió a ratlla. Perdre pes, fer exercici, deixar de fumar, deixar de costat les begudes amb cafeïna i limitar el consum d’alcohol són hàbits positius per la salut en general, i la tensió arterial en particular.