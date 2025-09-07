Estrès i ansietat: tècniques de relaxació fàcils de fer

L'estrès és normal, però tot i que una mica d'estrès sigui fins i tot necessari, l'excés pot afectar la qualitat de vida i la salut. Per aquesta raó és important conèixer-se a un mateix i identificar quan se supera el llindar saludable d'estrès, i consegüentment actua per tal de rebaixar-lo. L'ansietat actua de la mateixa manera, la incertesa del futur és totalment normal, però cal tenir-la controlada.
Diversos experts que vetllen per la salut física i mental, com ho fan alguns doctors i psicòlegs recomanen els següents consells per mantenir una ment tranquil·la:
- Fer inspiracions lentes i profundes.
- Dutxar-se amb aigua tèbia.
- Escoltar música tranquil·litzadora.
- Fer activitat física de manera suau, com córrer o caminar.
- Fer una classe de ioga.
Per altra banda, també es recomanen altres hàbits que poden afavorir al fet que l'estrès no sobrepassi els límits saludables:
- Dormir i descansar el que és necessari.
- Mantenir-se en contacte amb la família, els amics i altres persones rellevants.
- Fer exercici de manera regular. Això ajuda a alliberar la ment i destensar-se.
- No beure alcohol ni prendre cafeïna, ja que això altera el metabolisme i el perjudica.
Els psicòlegs també recomanen seguir tècniques mentals, per tenir plena consciència del que es pot fer i el que no i relativitzar els motius que desperta l'angoixa en nosaltres. Per una banda, és molt important reconèixer les coses que no es poden canviar: acceptar i deixar marxar aquells problemes o sorolls interns que no depenen de nosaltres.
Aprendre a dir que "no" també ajuda a desestressar-se, ja que sovint les persones que no volen decebre no saber dir la paraula "no" i acaben assumint més responsabilitats i càrregues de les que s'hauria d'assumir. Dir "no" de manera educada no ha de generar cap inconvenient. Si s'és transparent la resta de la gent entén les dificultats per tenir forats per solucionar problemes externs o d'altres persones.
Per exemple una de les activitats que més útils segons els experts és la caminada conscient. Aquesta ajuda a reduir l’estrès i millora la connexió amb el cos i la naturalesa, i fins i tot pot potenciar la creativitat. Amb una vida cada vegada més accelerada, trobar un espai per desconnectar pot ser un desafiament. No obstant això, la caminada conscient és una opció accessible per a tothom, sense importar la seva forma física o disponibilitat de temps.
Què és la caminada conscient i per què funciona tan bé?
La caminada conscient és una tècnica que combina la meditació amb l'exercici físic suau. La idea és centrar-se completament en l'acte de caminar, prestant atenció a la respiració, al contacte dels peus amb el terra i a les sensacions físiques i mentals que es generen durant el moviment. No es tracta d'arribar a cap lloc, sinó de viure plenament l’experiència del camí.
El que fa que aquest exercici sigui tan potent és que és una forma fàcil de desconnectar del ritme frenètic del dia i reduir la sobrecàrrega mental. Segons diversos estudis publicats per institucions com Harvard Medical School, la caminada conscient activa el sistema nerviós parasimpàtic, que ajuda a reduir els nivells d’estrès i ansietat. A més, aquesta pràctica millora la capacitat de concentració i fomenta més claredat mental.
Els experts en salut mental recomanen començar amb 10 minuts al dia, que és suficient per notar beneficis significatius. A mesura que es va practicant, es pot allargar el temps de caminada o integrar-la en altres moments del dia, com anar a comprar o durant una pausa a la feina. A diferència de les sessions tradicionals de meditació, que poden resultar difícils per a algunes persones, la caminada conscient ofereix un enfocament més dinàmic i, sovint, més accessible per a aquells que tenen dificultats per estar quiets.