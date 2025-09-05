Alexandre Olmos, doctor, adverteix del que pot significar tenir gasos: «Impacta al metabolisme»

És habitual que els gasos intestinals s'associïn a una reacció natural del cos humà, és un malestar passatger o una simple conseqüència d'haver ingerit certs aliments. Tot i això, experts en salut de l'aparell digestiu assenyalen que és una reacció natural, però potser va més enllà d'una flatulència passatgera i es transforma en un inconvenient quotidià. Tenir gasos amb assiduïtat, inflamació o canvis sobtats en la digestió poden ser els primers senyals que alguna cosa no rutlla bé.
El doctor Alexandre Olmos és conegut popularment per penjar vídeos divulgatius a les xarxes socials, concretament a TikTok. El darrer ha estat per tractar els casos en què sovint es pateixen gasos intestinals: "Són un senyal fisiològic que el teu sistema digestiu pot estar alterat i que alguna cosa de l'intestí no va bé", diu Olmos.
El doctor explica que "no és normal estar inflamat tot el dia" i assenyala que l'equilibri de la microbiota és fonamental. Si es tenen gasos freqüents o amb mala olor, és possible que la teva microbiota estigui desequilibrada. Els bacteris bons estan en desavantatge i les que fermenten guanyen espai de manera silenciosa.
Olmos explica que tot i menjar aliments saludables com fruites, verdures o llegums se segueixen patint flatulències pot ser per un sobrecreixement bacterià conegut com a SIBO. "Si a més sents inflamació, fatiga o digestió lenta, significa que no estàs absorbint bé aquests nutrients i això impacta directament en el metabolisme, les hormones i l'energia diària", explica el doctor.
Lògicament, l'expert recomana acudir al metge en patir els primers símptomes per poder valorar si existeix algun risc rellevant. "No és normal estar inflamat tot el dia, però avui, gràcies a l'epigenètica, pots identificar exactament quins aliments t'estan generant aquell malestar", diu.
Tenir gossos amb freqüència pot esdevenir efectes a llarg termini, un concepte anomenat com a "epigenètica". Aquest mostra la relació entre l'estil de vida de l'individu i els gens: l'intestí actua com un sensor primerenc d'aquella interacció. El que es menja, com es descansa o com es controla l'estrès no només afecta el dia a dia immediat, sinó que pot modular els gens i afectar a llarg termini.
Aliments que provoquen inflor abdominal
Tot i que molts aliments tenen fama de ser saludables, alguns poden provocar molèsties digestives com inflor o distensió abdominal. Els cinc aliments que sovint generen aquest tipus de malestar: all, ceba, espàrrecs, coliflor, poma i anacards. Segons la divulgadora, aquests aliments contenen compostos que, per a moltes persones, resulten difícils de digerir.
L’all i la ceba, per exemple, tenen una elevada concentració de fructans, uns carbohidrats pertanyents als FODMAP: un grup de sucres que es fan malbé al còlon, on són fermentats per bacteris intestinals i produeixen gasos i acumulació de líquids, contribuint així a la sensació d’inflor.
Els espàrrecs, malgrat el seu contingut antioxidant i alt en fibra, tenen inulina, una fibra que pot afavorir la salut intestinal a llarg termini, però que també fermenta amb facilitat i genera gasos si se’n menja massa. La coliflor, com a membre de la família de les crucíferes, conté rafinosa, un altre sucre que també pot provocar flatulència.
Pel que fa a les pomes, la seva combinació de fructosa i sorbitol pot resultar problemàtica per a persones sensibles, ja que tots dos són difícils d’absorbir i poden causar fermentació intestinal. Finalment, els anacards, tot i ser nutritius, aporten grans quantitats de sorbitol, que pot alentir la digestió i causar molèsties, sobretot si es consumeixen en excés.