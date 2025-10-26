Ignasi Coll, metge, parla sobre l'ictus: «En el 90% dels casos es pot actuar si es detecten a temps»

L'ictus és una de les principals causes de mortalitat i discapacitat a Espanya. Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, cada any es registren vora 120.000 casos nous, i més d’una quarta part dels afectats no sobreviuen. Entre els que sí que ho fan, dos de cada tres pateixen seqüeles físiques o cognitives que sovint condiciona de manera greu el seu dia a dia. Tot això fa que sigui una de les malalties més greus.
Aquesta malaltia cerebrovascular succeeix per una interrupció sobtada del flux sanguini al cervell, i actualment és la primera causa de discapacitat a l'Estat i va provocar més de 22.000 defuncions el 2024, segons l’Institut Nacional d’Estadística. Tot i aquestes xifres, els especialistes insisteixen que la majoria dels ictus es poden evitar. El doctor Ignasi Coll, expert en geriatria, recorda que "fins al 90% dels casos tenen origen en factors externs sobre els quals es pot actuar si es detecten a temps".
L'exercici i una bona dieta són clau
Entre els elements de risc més freqüents hi ha la pressió arterial elevada, considerada una afectació silenciosa perquè sovint no presenta símptomes. "Quan apareixen els primers senyals, moltes vegades ja és tard, perquè pot ser conseqüència d’un ictus o d’un infart", alerta Coll. Per aquest motiu, el doctor recomana controlar regularment la tensió i visitar periòdicament al metge per fer revisions bàsiques.
Per altra banda, la hipertensió, el sobrepès, la diabetis i el colesterol també augmenten el risc de patir un accident cerebrovascular. Els especialistes insisteixen que mantenir una vida activa és fonamental: caminar, nedar o fer qualsevol mena d’exercici ajuda a controlar el pes, millorar la circulació i reduir el colesterol. Segons el doctor Coll, "més que la intensitat, el que compta és la constància: incorporar activitat física a la rutina setmanal és clau per prevenir problemes de salut greus".
Una alimentació equilibrada, rica en fruita, verdura i cereals integrals, i la reducció del consum de tabac i alcohol completen les recomanacions bàsiques per mantenir el cervell en bon estat. Fer anàlisis periòdiques de sang per controlar el colesterol i el sucre és també una molt bona eina per detectar possibles alteracions abans que causin danys més greus.
Els símptomes
D’altra banda, actuar amb rapidesa davant dels primers símptomes pot salvar vides. Segons la Clínica Universidad de Navarra, els signes més freqüents són la pèrdua de força o falta de sensibilitat a un costat del cos, dificultat per parlar o entendre, pèrdua sobtada de visió en un ull o mal de cap molt intens.