Moltes persones tenen el costum de glopejar Listerine o algun producte similar després de rentar-se les dents. Doncs bé, Dr. José Abellán, cardiòleg, explica mitjançant un reel d'Instagram com aquest hàbit pot augmentar la pressió arterial si es fa sovint. Assegura que no passa amb tots els col·lutoris però, sí amb molts d'ells, i per tant recalca la importància de fixar-se en els ingredients de l'esbandida bucal que s'utilitza i cada quant es fa servir.
Segons el cardiòleg, "estudis sòlids ens diuen que si s'usen de manera continuada, el risc de desenvolupar hipertensió augmenta un 85%". Però, apunta que l'efecte varia segons la potència antibacteriana i la freqüència amb el qual s'utilitza. A més, tampoc passa amb tots els productes d'aquest tipus, hi ha certs ingredients que afavoreixen l'augment de la pressió.
Els ingredients dels col·lutoris i com afecten la pressió arterial
Albellán detalla que el problema està amb els col·lutoris que "contenen clorhexidina, que és la més estudiada i potent, i també amb els que contenen clorur de cetilpiridini", l'últim també es coneix com a CPC. El doctor comenta que els col·lutoris antibacterians poden matar o reduir microorganismes que es troben dins la boca encarregats de convertir els nitrats en nitrits.
El nitrat es pot trobar en verdures o aigua i té una gran quantitat d'oxigen. Els bacteris de la boca s'encarreguen de reduir aquesta quantitat, aleshores es converteixen en nitrits. Finalment, quan arriba a l'estómac o a la sang es transforma¡en en àcid nítric. Aquest últim relaxa els vasos sanguinis i, en conseqüència, baixa la pressió sanguina. Per tant, matar els bacteris que es troben a la boca i a la saliva evita que el procés es pugui produir afectant directament a la pressió arterial.
Així doncs, "és important saber que si els utilitzeu només per fer-ho o perquè us netegen la boca, un raspallat adequat ja ho fa, sempre que tingueu una bona salut bucodental", apunta Abellán. També, puntualitza que "sempre pots buscar col·lutoris sense clorhexidina i sense cetilpiridini". Per acabar, menciona que els col·lutoris són útils quan són prescrits per un especialista i durant poc temps.