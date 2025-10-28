Quantes alarmes et poses per llevar-te? A partir d'aquesta xifra, escurça el teu son

Després del canvi d'hora de la nit de dissabte, aquesta setmana serveix per anar-se acostumant al nou horari i els especialistes expliquen que és habitual sentir-se una mica més cansat de l'habitual. Una escena que es repeteix sovint entre la gent que va fatigada és posar-se diverses alarmes per llevar-se. Però una experta revela la perillositat d'aquesta pràctica.
Ana Adan, catedràtica de Psicobiologia a la UB, ha explicat a RAC1 que "posar-se més de dues alarmes per llevar-se, és una barbaritat". La pràctica, cada vegada més habitual, és posar alarmes cada cinc minuts, i anar-les posposant fins a l'hora definitiva. Per exemple, si algú s'ha de llevar a les 7:30, podria estar sentint alarmes des de les 7:00.
Per què a la gent li agrada fer això? Molts busquen no llevar-se de cop i els agrada la sensació de poder posposar l'alarma i dormir cinc minuts més. Ara bé, Adan assegura que és contraproduent. "Escurça el son. Vas vegetant entre alarmes i no et dona cap benefici".
Així doncs, Adan explica com és ideal llevar-se. "Fan falta set o vuit hores per una adequada recuperació física i mental". Dormir aquesta quantitat d'hores fa que quan sona la primera alarma, et puguis llevar "amb facilitat" perquè estaràs "restaurat i recuperat".
Consells per dormir millor
El primer pas, segons els especialistes, és mantenir una rutina estable. Anar a dormir i llevar-se sempre a la mateixa hora ajuda a regular el rellotge biològic i a facilitar agafar ràpidament el son. Un altre punt clau és limitar les migdiades. Tot i que una pausa curta pot aportar energia, si s’allarga massa pot dificultar el son nocturn.
Per altra banda, l'habitació juga un paper fonamental, ha d’estar neta, ordenada i mantenir una temperatura agradable, d’entre 16 i 20 °C. A més, convé evitar sorolls i llums que interrompin el son, ja que dispositius com humidificadors, ventiladors o telèfons poden ser fonts de distracció; per això, es recomana apagar-los o retirar-los de l’habitació.