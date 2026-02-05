Retiren un lot de medicament hormonal per resultats imprevistos

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha ordenat la retirada d'un lot del medicament Tirodril 5 mg comprimits després d'obtenir un "resultat fora d'especificacions en l'assaig de control microbiològic" en les anàlisis elaborades. Aquest defecte de qualitat no suposa cap risc vital per al pacient. El lot en qüestió està afectant el lot 0176X011, el qual té una data de caducitat del 30 de setembre de 2030 i està fabricat i comercialitzat pel Laboratori Estedi SL, expliquen des de FACUA.
El medicament retirat és el Tirodil, un medicament antitiroidal que actua controlant la sobreproducció d'hormones produïdes per la glàndula tiroides. Aquest fàrmac s'empra per contraposar els símptomes de l'hipertiroïdisme, per tractar la hiperproducció d'hormones tiroides i en cas de realitzar un preoperatori per la cirurgia de la gandula tiroide o si s'ha de rebre tractament amb iode reactiu.
El desperfecte s'ha qualificat amb el número 2 dins l'escalada (1, 2 i 3), el que vol dir que no és hi ha un problema excessivament preocupant, però que el seu desperfecte és rellevant. L'Aemps, que depèn del Ministeri de Sanitat, ha ordenat la retirada del mercat de totes les unitats que compleixen amb les indicacions del nombre de lot, fabricant i dosi, i ha ordenat que es retornin al laboratori. Per altra banda, també ha instat les comunitats autònomes perquè facin un seguiment del producte retirat.
Què és l'hipertiroïdisme?
La sobreproducció d’hormones tiroidals, coneguda com a hipertiroïdisme, és un trastorn que fa que el cos funcioni més ràpid del que és habitual. La tiroide és una glàndula clau perquè regula el metabolisme, i quan allibera massa hormones, gairebé tots els sistemes de l’organisme se’n veuen afectats.
Un dels efectes més comuns és la pèrdua de pes sense motiu aparent, malgrat menjar amb normalitat o fins i tot més del compte. Això passa perquè el cos crema energia a un ritme molt elevat. Alhora, és freqüent sentir nerviosisme, irritabilitat, ansietat i dificultats per dormir, cosa que pot acabar generant cansament crònic i falta de concentració.
També pot alterar el sistema digestiu, amb diarrees o un augment de la freqüència de les deposicions, així com una major intolerància a la calor i sudoració excessiva. A nivell muscular, és habitual la debilitat als braços i a les cames, i a llarg termini pot afavorir la pèrdua de massa òssia, incrementant el risc d’osteoporosi.
En les dones, la sobreproducció de tiroide pot causar desajustos del cicle menstrual i dificultats reproductives. En alguns casos, com a la malaltia de Graves, també poden aparèixer problemes oculars, amb inflor, sequedat o visió doble. Per tot plegat, és clau detectar i tractar l’hipertiroïdisme a temps.