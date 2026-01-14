Ser pèl-roig ajuda el cos a eliminar substàncies tòxiques, segons un estudi

Ser pèl-roig s'ha associat durant dècades a un risc més elevat de patir càncer de pell. Encara que això no ha deixat de ser cert, un nou estudi, publicat a la revista PNAS Nexus i elaborat per científics espanyols, ha revelat que el pigment responsable d'aquest color rogenc també compleix una funció clau en la protecció de l'organisme contra una intoxicació química interna.
La recerca, liderada per investigadors del Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC) se centra en la feomelanina, un pigment diferent de la melanina fosca que predomina en persones de pell clara i cabells pèl-roigs. Tot i que aquest pigment protegeix pitjor de la radiació ultraviolada i pot augmentar el risc de melanoma, els científics han demostrat que també juga un paper essencial en la regulació del que s'anomena la cisteïna. Aquesta és un aminoàcid que les persones necessiten per viure, però que és tòxic quan s'acumula en excés a les cèl·lules.
Segons assenyala l'estudi, la producció de feomelanina permet al cos "consumir" grans quantitats de cisteïna i transformar-la en un pigment inert que s'acumula als cabells o a la pell. D'aquesta manera, l'organisme ajuda a evitar que l'excés d'aquest aminoàcid provoqui estrès oxidatiu, un procés que danya l'ADN i accelera l'envelliment cel·lular. Per això, els investigadors descriuen aquest mecanisme com una manera de sistema natural de seguretat que converteix una substància nociva en coloració personal.
Per arribar a demostrar-ho, els científics van experimentar amb el diamant mandarí, una espècie d'ocell que té plomes vermelloses i negres. Concretament, van bloquejar farmacològicament la producció de feomelanina a alguns animals i, alhora, els van augmentar la ingesta de cisteïna. Això va comportar que aquests mostressin un increment significatiu del dany oxidatiu. Per contra, els ocells als quals no es va impedir produir pigment rogenc no van patir aquests defectes tot i consumir la mateixa dieta.
Aquesta troballa explica per què les variants genètiques associades al pèl-roig han persistit amb el pas dels anys. Tot i que la feomelanina suposa una menor protecció davant del sol, el benefici de poder prevenir una intoxicació interna n'ha permès la supervivència en determinats entorns. Així, els investigadors conclouen que això els permet "una comprensió més gran del risc de melanoma i de l'evolució de la coloració animal".