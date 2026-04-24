Tres consells clau per alleujar el dolor i protegir les articulacions

Cuidar les articulacions és fonamental per mantenir la mobilitat, l’autonomia i la qualitat de vida al llarg dels anys. Aquestes estructures permeten el moviment del cos i suporten gran part del pes en activitats quotidianes com caminar, pujar escales o aixecar objectes.
Amb el pas dels anys, és habitual que el cartílag de les articulacions es vagi deteriorant i, quan això no es té en compte, ja sigui per sedentarisme, sobrecàrrega o mals hàbits, poden aparèixer dolors, rigidesa i patologies com l’artrosi. Per això, adoptar rutines saludables i fer determinats tipus d'exercici poden ajudar a protegir-les i a prevenir problemes a llarg termini.
L’artrosi és una malaltia crònica molt estesa arreu del món. Tot i que pot empitjorar per factors com lesions, excés de pes o moviments repetitius, l’envelliment n’és la causa principal. Davant d’això, els especialistes recomanen seguir diverses pautes per alleujar el dolor i preservar la mobilitat.
Esport de baix impacte
L’artrosi afecta directament les articulacions perquè el cartílag, el teixit que recobreix els extrems dels ossos i facilita un moviment suau, es degrada de manera progressiva. Això no significa que, arribats a una edat, s'hagi de deixar de fer exercici físic, sinó que s'ha de fer d'una manera menys intensa. Els experts aconsellen optar per activitats de baix impacte com la natació, el ciclisme o el ioga, ja que permeten mantenir el cos actiu sense sotmetre les articulacions a esforços excessius. Aquest tipus d’exercici ajuda a conservar la flexibilitat, enforteix la musculatura i redueix el risc de lesions.
Enfortir els músculs
Uns músculs forts actuen com a suport i absorbeixen part de l’impacte en les articulacions, reduint la càrrega sobre les zones més vulnerables. Això és especialment rellevant en casos d’artrosi, ja que pot frenar el deteriorament i millorar l’estabilitat articular. Treballs de força adaptats a cada persona han demostrat ser útils per disminuir el dolor i millorar la funcionalitat, afavorint així una millor qualitat de vida.
Hàbits saludables
Tot i que el dolor pot portar a reduir el moviment, la inactivitat prolongada acostuma a empitjorar la rigidesa i la pèrdua de mobilitat. A més, afavoreix la disminució de massa muscular i perjudica la circulació. Per aquest motiu, es recomana evitar el sedentarisme i mantenir una activitat regular i suau, com caminar, fer estiraments o exercicis a l’aigua.