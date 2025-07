Aquest és el gest essencial per a no passar calor a casa aquest estiu: fàcil, eficaç i econòmic

Amb l'arribada de la primera onada de calor de l'estiu, la temperatura es dispara i les temperatures poden superar els 40 °C a moltes zones de la península. Des de la segona meitat de juny, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís especial que ens indica que les temperatures seran més altes del que és habitual per aquesta època de l'any.

Però, tot i que sembla inevitable que la calor entri a casa nostra, hi ha un gest senzill i eficaç que ens pot ajudar a mantenir l'interior de la llar més fresc: abaixar les cortines i persianes.

Com protegir la teva llar de la calor: la tècnica que marca la diferència

Una de les primeres recomanacions en situacions de calor extrema és mantenir la casa ben aïllada per evitar que l'aire calent entri i escalfi l'interior. Per això, experts en meteorologia i seguretat energètica insisteixen en la importància de tancar portes i finestres durant les hores de més calor i abaixar les persianes per aconseguir un efecte aïllant. De fet, els especialistes asseguren que obrir les finestres pot ser contraproduent en aquests casos, ja que només deixa entrar l'aire calent i no permet refrescar la casa.

La importància de les cortines i persianes: un escut contra la calor

Abaixar les persianes i tancar bé les finestres ajuda a reduir l'entrada de calor, ja que actua com una barrera que bloqueja els rajos solars directes i limita l'escalfament de l'interior. A més, mantenir aquesta pràctica des de les primeres hores del matí fins al capvespre és crucial per evitar que la calor s'acumuli dins de casa. Amb aquest simple gest, es pot mantenir una temperatura més agradable i reduir la necessitat d'aire condicionat, que pot resultar car i poc sostenible durant les onades de calor extremes.

Zones més afectades: la calor extrema i la seva afectació

Segons l'AEMET, les zones més afectades per aquesta primera onada de calor seran la meitat sud de la Península, especialment el quadrant sud-oest, així com les depressions del nord-est. En aquests llocs, es preveu que les temperatures superin els 38 °C i arribin fins als 40-42 °C en zones com la Vall del Guadalquivir o del Guadiana. A mesura que l'onada de calor es faci més intensa, les temperatures mínimes també seran elevades, mantenint-se per sobre dels 23-25 °C, la qual cosa farà que les nits siguin insuportablement caloroses en moltes zones.

Tot i que la calor pot ser difícil d'afrontar, mantenir la casa ben protegida i aïllada és un primer pas clau. A més d'aquest senzill truc, és important hidratar-se adequadament, utilitzar ventiladors i evitar sortir durant les hores de més calor, especialment entre les 12 i les 18 hores, quan les temperatures són més extremes.

Amb aquests petits canvis a la nostra rutina diària, podrem afrontar millor les altes temperatures d'estiu i mantenir-nos frescos i còmodes a casa nostra. Així, la calor no ens afectarà tant i podrem gaudir d'un estiu més agradable.