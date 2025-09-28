El producte de neteja casolà que fa brillar diversos tipus de superfícies

A la vida, de vegades menys és més, i les coses senzilles aporten més beneficis que les que són més farragoses, més cares o més extravagants. La tendència de com quelcom fet a casa pot ser més útil que el que es compra a un supermercat també es trasllada al món de la neteja. Sigui per estalviar, per comoditat o per consciència amb el medi ambient, a casa es poden utilitzar ingredients, productes o eines que ens faciliten la vida.
En el món de la neteja domèstica cada vegada guanyen més pes les solucions senzilles, especialment aquelles que utilitzen productes simples i fàcils de trobar. La tendència és molt present a les xarxes socials, ja que es posa l’accent en reduir la dependència dels productes comercials i apostar per remeis casolans que fan estalviar temps, diners i espai a casa.
Darrerament, hi ha un producte que és molt fàcil de fer a casa i que s'ha fet conegut pels seus increïbles efectes. Aquest es basa en una barreja d'aigua, una mica de sabó i alcohol de neteja. Concretament, la recepta no té cap misteri: uns 400 ml d’aigua, una culleradeta de sabó en pastilla o líquid i aproximadament 100 ml d’alcohol, tot dins d’un polvoritzador com els que s’utilitzen per humidificar o a les perruqueries.
Per veure els efectes que té aquesta mescla només cal aplicar el producte sobre superfícies com la vitroceràmica, l’extractor de la cuina, els mobles lacats i, al cap de pocs minuts, el resultat és visible.
El resultat final no ho és tot
Els beneficis d'aquest producte no es redueix només al resultat final. D’una banda, permet substituir múltiples productes especialitzats com desgreixadors, netejadors de vidres o abrillantadors i això implica gastar menys, reduir envasos plàstics i, al mateix temps, generar un menor impacte ambiental. Per altra banda, la seva elaboració és tan senzilla que qualsevol persona pot preparar el producte amb allò que es té a mà a la cuina o al rebost, sense necessitat d’eines ni productes especials.
Alerta amb la fusta o superfícies delicades
Tot i això, cal tenir en compte que el producte no és apte per a tots els materials. Concretament, la fusta natural, les superfícies amb vernís delicat o alguns acabats sensibles a l’alcohol podrien patir danys si s’hi aplica el producte de manera repetida. Per aquest motiu, sempre es recomana primer provar en un racó discret abans de fer-la servir per a tota la superfície.