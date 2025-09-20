Els errors més comuns quan utilitzes l'aspiradora i com evitar-los

Pot semblar que passar l'aspiradora és una tasca que no té molt misteri. Endollar-la i començar a utilitzar-la, però la realitat és que hi ha altres factors a tenir en compte quan netegem amb aquest element.
A més dels capçals amb què pot venir l'aspiradora en la caixa i que són específics per a les diferents superfícies de la casa, una ullada ràpida a les instruccions ens farà adonar que netejar amb aspiradora no és tan fàcil com pensàvem.
De fet, segur que estàs cometent alguns dels errors més bàsics amb aquest electrodomèstic que acurten la seva vida útil i poden acabar embrutant més que netejant. Com explica la usuària @morethancleaning al seu vídeo de TikTok, aquests errors comuns que passen desapercebuts quan utilitzem l'aspiradora tenen solució i només cal seguir un parell de consells.
Canviar els filtres
Com explica aquesta usuària al vídeo, és un error comú deixar que els filtres de l'aspiradora s'omplin de pols, la qual cosa fa que si no els netegem o canviem amb freqüència l'aparell ja no aspiri igual que al principi.
A més, cal anar amb cura amb el motor, ja que si se sobrecarrega per no netejar el filtre i forçar l'aparell a continuar aspirant sense tenir més capacitat, el motor podria escalfar-se i trencar-se. l
Aspirar líquids: un error
Per estalviar temps quan passem l'aspiradora solem obviar els líquids que potser han caigut en terra, però açò és un error molt greu perquè la majoria d'aspiradores no tenen la capacitat per a absorbir líquids. Per aquest motiu, si li entra aigua en el motor aquest pot cremar-se o es pot provocar un curtcircuit que trenqui l'aparell. És millor assegurar-se abans que el terra estigui net de líquids.
Aspirar objectes massa grans o durs
Un altre dels erros més comuns que també es fan per estalviar temps de netejar és voler aspirar tota mena d'objectes que estan en terra. Però açò pot ser perillós pel funcionament de l'aspirador, ja que si l'objecte és massa gran o dur, tot i que l'absorbeix, té moltes possibilitats que es quedi embussat en el tub i impedir que passi la pols, per tant, el filtre es pot trencar amb més facilitat.