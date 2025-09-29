Amb l'arribada de la tardor i el canvi de temperatures, les mirades giren cap als armaris. I després de passar l'estiu tancats, els jerseis surten per tornar-se a convertir en uns habituals del nostre dia a dia. Amb caputxa sense, a ratlles o monocromàtics, la majoria comparteixen un problema, amb el pas del temps hi pot sortir borrissol.
Aquestes boletes creades a partir del mateix teixit empitjoren la qualitat del jersei i fa que molta gent els acabi tirant. Per solucionar aquest problema diversos experts suggereixen que la solució és a l'etiqueta dels jerseis. Cal fixar-s'hi abans de comprar-los perquè diversos detalls poden avançar la qualitat del teixit.
Diversos experts de l'empresa tèxtil Dabedan asseguren que el tipus de fibra és l'element rellevant: les fibres naturals com el cotó o la llana, especialment quan es tracta de fibres llargues i de bona qualitat –com la de merino o el caixmir–, presenten menys risc. En canvi, les sintètiques, com el polièster o l'acrílic, tendeixen a formar més borrissol perquè són més resistents i flexibles.
El gruix del teixit és un altre aspecte clau i de nou la llana és una bona opció Tal com apunten els experts de l'empresa Testex a la seva pàgina web, els jerseis de llana gruixuda i compacta resisteixen molt millor el desgast que els models fins. En aquest sentit, les teles més pesades poden aguantar millor perquè incorporen capes addicionals de fibra que protegeixen la roba davant de la fricció diària.
La composició del jersei també juga un paper important. Els fils amb més torsió mantenen les fibres més fermes i redueixen la possibilitat que es desprenguin i acabin formant boletes. Per contra, un fil amb poca torsió deixa fibres soles que s'enreden amb facilitat a la superfície.
Recuperar la suavitat de les tovalloles
Un altre problema habitual amb els teixits el tenen les tovalloles. És habitual que amb el pas del temps perdin suavitat, bàsicament perquè les rentades, i el contacte directe amb el sabó, el suavitzant i la calç fa que el teixit empitjori. Però en lloc de tirar-les i comprar-ne de noves, un expert de la botiga Atexlier, de tèxtil de casa, ensenya un truc perquè recuperin suavitat.
Per aquest remei casolà pel qual tan sols es necessiten dos ingredients: un litre d'aigua a quaranta graus i 200 mil·lilitres de vinagre blanc. Tot plegat s'ha de barrejar en una gerra on s'hi ha de posar també la tovallola que es vulgui recuperar.
La tovallola cal deixar-la en remull durant mitja hora. Passat aquest temps cal esbandir-la i posar-la a la rentadora. Amb un matís rellevant, afegir a la caixeta del suavitzant una petita quantitat de vinagre blanc, l'equivalent a un tap. Un cop fet això i estesa la tovallola, els resultats haurien de ser ben tangibles.