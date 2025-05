La Guàrdia Civil alerta sobre el perill d'aquest error comú

La Guàrdia Civil ha emès una alerta a través de les seves xarxes socials per advertir d’un risc que sovint passa desapercebut per a molts conductors. “És una pràctica molt habitual i poc segura”, assegura el cos policial. Es tracta de deixar dispositius electrònics dins del cotxe.

Una agent, davant de càmera, afirma que realitzaar aquesta acció pot afavorir els robatoris, fins i tot si els elements tecnològics es troben al maleter. El motiu és que els lladres disposen d'eines bàsiques per detectar-los. Tal com explica la policia en el vídeo, quan es deixen els mòbils, ordinadors portàtils o tauletes dins del vehicle, moltes vegades continuen amb la connexió Bluetooth o Wifi activada. Aquesta simple configuració permet que els delinqüents, amb un altre telèfon mòbil, puguin fer una cerca de dispositius i saber si n’hi ha a l’interior de qualsevol cotxe.

Les bateries de liti, un altre punt feble

Més enllà de les connexions sense fils, la Guàrdia Civil també assegura que hi ha instruments que permeten detectar la presència de bateries de liti, com les que tenen la majoria dels dispositius electrònics. “Això fa que, tot i estar amagats al maleter, aquests objectes continuïn sent fàcilment localitzables”, explica.

Per aquest motiu, la policia recomana evitar deixar qualsevol objecte de valor dins del cotxe, ni tan sols en llocs que semblin segurs o discrets. Aquest avís s’afegeix a altres campanyes de prevenció que la Guàrdia Civil difon periòdicament, especialment durant l’estiu o les vacances, quan augmenta el nombre de viatges i, amb ells, el risc de robatoris en vehicles estacionats.