Els quatre passos per fer un canvi d'armari ràpid i efectiu

El final del mes de maig, la pujada de les temperatures i l'olor d'estiu fan que molta gent es comenci a plantejar el canvi d'armari. És a dir, guardar totes aquelles peces de roba d'hivern (abrics, jerseis i pantalons llargs) i tornar a posar a mà les d'estiu (samarretes i els pantalons curts.)

Però sovint trobar el moment adient per fer el canvi d'armari és difícil. L'assessora d'imatge Silvana Plaza, explica quins són els passos a seguir per fer un canvi rodó. El primer és buidar tot l'armari i estendre les peces sobre el llit. Així es pren consciència del volum de roba que hi ha guardat.

@silvanaplaza Tu asesora de confianza | Capítulo I. Limpieza de armario ♬ sonido original - Silvana

Després, cal fer una "selecció honesta". És a dir, deixar els sentiments al marge i analitzar fredament quines peces de roba són encara útils i quines ja no es fan servir o han quedat en mal estat. “Si fa anys que no te la poses, o ja no et queda bé, no té sentit que segueixi ocupant espai”, recomana.

Plaza assegura que un cop fet el canvi l'estat d'ànim millora considerablement. "Un armari net i ordenat facilita la vida", afirma. Un darrer consell és no fer tot el canvi d'armari el mateix dia, l'assessora creu que és un procés "que val la pena dividir en etapes".