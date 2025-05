Una biotecnòloga explica les cinc coses que sempre fa als banys públics

Aquests habitacles poden ser un focus de microorganismes patògens si no es prenen certes precaucions. Així ho recorda la biotecnòloga i divulgadora científica Lucía Almagro, coneguda a Instagram com @diariodeunacientífica, que ha compartit en dos vídeos els seus trucs per minimitzar el risc de contagi quan utilitza aquests tipus d’espais.

Basant-se en la seva experiència i en coneixements de microbiologia, Almagro recomana, en primer lloc, triar el vàter amb la tapa abaixada, ja que, segons explica, “és més probable que hagi estat netejat recentment, perquè la majoria de gent no abaixa la tapa”. Un cop triat l’espai, neteja la tassa no amb paper sec, sinó amb una tovalloleta hidroalcohòlica o bé amb paper i gel hidroalcohòlic. També evita fer servir el primer tros de paper higiènic del dispensador: “Sempre descarto els primers perquè estan exposats i utilitzo els que estan dins”.

Quan acaba, baixa la tapa del vàter abans d'estirar la cadena per evitar que les microgotes contaminades surtin disparades. Ho fa fent servir un paper per no tocar-la directament. I, finalment, es renta les mans i evita tocar el pom de la porta amb les mans nues.

En un segon vídeo, Almagro assenyala els elements que evita sempre en un bany públic. Un dels principals: els assecadors d’aire. “Hi ha evidència científica que poden acumular bacteris de l’ambient i alliberar-los mentre eixuguen les mans”, assegura. Per això prefereix sempre utilitzar tovalloles de paper, que també li serveixen per obrir el pestell i la maneta de la porta.

Tot i que aquestes pràctiques no estan avalades com a pauta oficial per cap organisme de salut, Almagro recorda que es basen en el sentit comú i en la seva formació científica. “No es tracta d’alarmar, sinó de ser conscients de com podem reduir el risc d’exposició als banys públics”, conclou.