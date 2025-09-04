Mar Casas, experta en protocol, explica com ser educat a l'hora de menjar en companyia

El comportament correcte en un àpat va molt més enllà de l’ús adequat dels coberts o de la col·locació del tovalló. Menjar en companyia és, sobretot, un acte de comunicació, un espai per relacionar-se. La manera com es comparteix la taula, es respecten els torns de paraula o s’espera que tothom tingui el plat davant per començar a menjar reflecteix cortesia i capacitat d’adaptació a l'entorn.
En aquest context, el protocol no s’hauria d’entendre com un conjunt de normes antiquades, sinó com una eina destinada a facilitar la convivència. Mar Casas és especialista en protocol, comunicació i etiqueta, ha exposat aquestes idees en el pòdcast Tiene Sentido, on ha destacat la importància d’actualitzar les normes per adaptar-les a la realitat contemporània.
Codis a la taula
Un dels punts essencials fa referència a la posició dels braços. Segons Casas, les mans han de romandre visibles i descansar sobre la vora de la taula, evitant tant recolzar els colzes com deixar-los caure. Aquesta pràctica té un origen històric: ocultar les mans podia despertar desconfiança.
La rigidesa, tanmateix, no és compatible amb el bon protocol, cal ser humà i mostrar emocions o idees amb gestos i la comunicació no verbal. Inclinar lleument el cos quan una altra persona parla transmet interès i afavoreix un ambient proper i agradable.
El paper del tovalló i la copa
Per altra banda, el tovalló ha d’estar col·locat sobre la falda des de l’inici fins al final de l’àpat. I en cas d'aixecar-se, s'ha de deixar damunt la cadira; i un cop s'ha acabat l'àpat, s’ha de dipositar sobre la taula, plegat de manera discreta.
A l'hora de beure, l’experta en comunicació i protocol recomana dirigir la mirada cap a l’interior del recipient i no pas cap a l’interlocutor. Fer-ho d’una altra manera trenca l’harmonia i projecta una imatge poc refinada, explica Casas.
El gran error: avisar el cambrer amb gestos
Un dels comportaments més criticats per Casas és cridar l’atenció del cambrer aixecant la mà o fent senyals. "Aquest gest és una mostra clara de manca de cortesia i de desconeixement de les normes bàsiques", diu l'experta. Per fer-ho, assegura que "existeixen codis silenciosos molt més elegants", com ara tancar la carta i deixar-la sobre la taula, que indiquen al servei que la persona està preparada per fer la comanda.
Els millors restaurants catalans
Per posar en pràctica aquests consells de l'experta Mar Casas s'ha d'anar a restaurants. Per això, aquests són els millors restaurants de Catalunya segons TheFork. El primer restaurant català del llistat se situa a Sant Feliu de Guíxols i és Sea Club Alábriga, els punts que s'han considerat més forts de l'establiment han estat les vistes al mar i l'immens espai que conté, més de 2.000 metres quadrats. Justament, aquest restaurant es va situar en la primera posició l'any passat, pel que fa a aquest any ha baixat fins al cinquè lloc. El que cal tenir en compte és que el seu preu de tiquet mitjà es troba vora els 70 euros.
En setena posició del llistat i en segona posició des de la perspectiva catalana, hi ha el Rooftop Garde, situat a Barcelona i que compta amb un jardí en el seu terrat. Seguidament, hi va el Rooftop Ohla Barcelona, situat, com l'anterior, en el terrat d'un hotel de luxe de Barcelona en ple barri Gòtic.
La resta de restaurants situats més enllà de la desena posició són Azul Rooftoop Barceloneta, La Taverna del Mar, El Xalet de Montjuïc, El Pirata Club i Celler 1923. Concretament, aquests darrers no gaudeixen de les vistes que compten els anteriors, tot i que no tenen gaire a envejar, però crida més l'atenció la qualitat de la seva gastronomia, de la mateixa manera que compten amb preus més "econòmics" que els anteriors. Tots aquests llueixen de la gastronomia mediterrània que es mostra a través dels seus plats.