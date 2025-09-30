Neteges la llauna abans de beure? Hi ha risc de fongs i bacteris

Beure begudes directament d'una llauna és una opció habitual, però sempre abans de fer-ho hi ha el dubte de si cal rentar-la per evitar microbis i bacteris. El simple fet d'haver estat un temps a l'establiment on s'ha comprat pot implicar n'hagi acumulat. Però és un risc real o una percepció equivocada?
El cas és que al llarg de la cadena de distribució, les llaunes poden contaminar-se amb microorganismes que hi hagi a la superfície, a l'ambient, o en ser manipulades. I aquests bacteris es poden acumular a la zona de la llengüeta i l'anella, és a dir on s'ha de posar la boca per beure.
Per comprovar tot plegat, l'investigador @diogofromtheblock ho ha volgut constatar. Ha agafat quatre llaunes i ha fet quatre procediments diferents. Netejar-la amb alcohol, amb un tovalló, amb roba i no netejar-la. Amb un pal va extreu-re les mostres i les va portar a un laboratori. Després de deixar-les incubar durant vint-i-quatre hores, tenia el resultat.
Les llaunes sense netejar, o netejades amb roba mostraven creixement de fongs i bacteris. En canvi, les netejades amb alcohol o tovallons no van deixar rastre de fongs ni bacteris. Això no vol dir que beure directament de la llauna impliqui agafar aquests bacteris, però sí que és un risc afegit.
L’impacte del consum d'alcohol moderat
D'altra banda, és realment perjudicial beure quantitats moderades de begudes alcohòliques? Quines conseqüències pot tenir pel cos a llarg termini? Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), els homes no haurien de consumir més de dues begudes alcohòliques al dia, mentre que les dones haurien de limitar-se a una sola beguda. Aquesta pauta es considera una indicació de consum moderat.
El consum d'alcohol regular pot tenir efectes adversos a llarg termini en diversos òrgans del cos. Els estudis han demostrat que una ingesta continuada d'alcohol pot afectar la salut hepàtica, provocant malalties com la cirrosi, a més de contribuir a la deterioració cerebral i a la hipertensió. A més, el consum d'alcohol pot augmentar el risc de guanyar pes, fet que al seu torn pot conduir a problemes com l'obesitat, la diabetis i malalties cardiovasculars.
A banda, si el consum és més regular, l'alcohol pot causar més de 200 malalties, lesions i altres problemes de salut diferents, com ara malalties del fetge, càncer i malalties del cor. Beure alcohol també pot provocar problemes de salut mental i addicció. De fet, cada any moren 3 milions de persones arreu del món a conseqüència del consum d'alcohol. Això representa el 5,3% de totes les morts.