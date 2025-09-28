Per què és possible i profitós tenir un hort urbà?

Cada cop, més persones busquen trobar moments per reconnectar amb la natura, així com tenir un estil de vida més saludable i sostenible. Una de les opcions que comença a guanyar protagonisme entre la societat és el cultiu propi d'aliments. Cal recordar que no és necessari tenir un gran jardí per gaudir d'un bon hort: amb un terrat, un pati o fins i tot un petit balcó es pot muntar un hort casolà. En aquest sentit, l'espai no importa tant com la voluntat de fer-ho. Per això, tenir un hort a casa és possible avui dia.
Què és l'hort urbà
Un hort urbà és molt més que un simple espai per fer créixer verdures: és un petit pulmó verd ple de vida, cooperació i aprenentatge. En aquests horts, sovint situats en racons urbans, es cultiven hortalisses, fruites i plantes de manera sostenible i respectuosa amb la natura, promovent l’alimentació de proximitat i la connexió amb la terra. A més, esdevenen punts de trobada on veïns i famílies comparteixen experiències, coneixements i bons moments, convertint el cultiu en una activitat col·lectiva que enforteix la comunitat i omple de verd i alegria el dia a dia.
Beneficis diversos
Un hort urbà aporta nombrosos beneficis tant a les persones com a les ciutats. D’una banda, promou una alimentació més saludable i sostenible, ja que permet cultivar productes frescos, de temporada i lliures de químics. També contribueix a reduir l’empremta ecològica en disminuir el transport d’aliments i reutilitzar residus orgànics com a compost.
A més, transforma els espais urbans en zones verdes que milloren la qualitat de l’aire, regulen la temperatura i fomenten la biodiversitat. Socialment, aquests horts creen comunitat, afavoreixen la cooperació i ofereixen un espai educatiu i terapèutic que connecta les persones amb la natura enmig del ritme accelerat de la ciutat.
Són rendibles?
Tot sigui dit, els horts urbans no sempre són rendibles des d’un punt de vista estrictament econòmic, sobretot si es comparen amb la compra d’aliments al supermercat, ja que requereixen una inversió inicial en materials, eines i temps de manteniment.
Ara bé, el seu valor va molt més enllà dels diners: permeten estalviar en part la compra de verdures i hortalisses, milloren la qualitat de l’alimentació i ofereixen beneficis ambientals, socials i de salut que no es poden mesurar fàcilment en termes econòmics. En projectes comunitaris o en espais més grans, fins i tot poden generar excedents per a la venda local, però el seu principal “rendiment” és sobretot ecològic, educatiu i social.
Consells pràctics per començar
- Informa't per conèixer els requisits dels aliments que vols cultivar.
- Tria un espai de casa amb prou hores de sol al dia.
- Utilitza un bon substrat, que sigui de qualitat evitarà futurs problemes, i garanteix un drenatge correcte.
- Escull uns contenidors que et permetin mantenir millor la humitat.
- Decideix si vols instal·lar un sistema de reg senzill (per exemple, amb el sistema d'ampolles invertides) o fer-ho manualment.
- Comença amb pocs cultius i ves ampliant quan et sentis còmode.