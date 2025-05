Quan no funcionen aquests dos aspectes, la teva relació de parella està en perill

Descobrir per què no funcionen les relacions de parella sovint és difícil fins i tot per les persones de la mateixa relació. Els motius poden no ser clars ni compartits. El psicòleg especialitzat en teràpies de parella, Sebastián Girona, creu que n'hi ha dos que són fonamentals per no arribar a la ruptura.

Girona explica que són senyals que moltes vegades s'ignoren i es passen per alt, però són els pilars d'una relació. Al voltant hi pot haver altres elements, sí, però aquesta són essencials: "la companyonia i l'erotisme", assegura.

Com exposa el psicòleg, moltes parelles funcionen bé en una d'aquestes dimensions i molt malament en l'altra. Pot passar que hi hagi una excel·lent connexió eròtica (i l'erotisme va molt més enllà del que és sexual perquè inclou les abraçades, els petons, les mirades, les carícies, etcètera) però un gran dèficit en la companyonia.

"I la companyonia, és clar, no és només anar junts al cinema. Sobretot és saber què té l'altre al cap: conèixer els seus somnis, les seves pors, els seus desitjos, els seus projectes". El psicòleg posa èmfasi en el coneixement en profunditat de l'altre per poder tirar endavant una relació de parella.