Tot i que l'obligatorietat de deixar 1,5 metres de distància entre un cotxe i una bicicleta és vigent des de fa anys, aquesta norma no sempre es compleix. A partir d'ara, un nou senyal recordarà la importància de fer-ho amb més atenció. Aquest forma part de l'última renovació del catàleg de senyals de trànsit de la Direcció General de Trànsit (DGT), que va entrar en vigor l'1 de juliol. L'objectiu del nou pack era adaptar la senyalització a les noves formes de mobilitat i fer-la més clara, directa i visible per als conductors.
El senyal S-891 fa, precisament, referència al moment d'avançament a vehicles de dues rodes. El seu objectiu és fer èmfasi que a l'hora d'avançar ciclistes i ciclomotors cal deixar una distància lateral mínima d'1,5 metres. La idea és col·locar aquest sota un senyal vertical ja existent, de manera que la seva funció no serà substituir una prohibició nova, sinó que complementar la normativa vigent.
Amb el nou parell, la DGT espera millorar la seguretat dels ciclistes i ciclomotors, ja que són un col·lectiu vulnerable a la carretera, així com augmentar la consciència entre els conductors de vehicles de motor i, per tant, reduir els accidents.
Com és el senyal?
El panell, que té com a nom tècnic S-891, mostra un pictograma d'un vehicle motoritzat al costat de dos ciclistes, amb la indicació que ha de separar el vehicle i els ciclistes una distància d'1,5 metres. Així, quan vegis aquest senyal, com a conductor, pensa a reduir la velocitat i comprovar si tens prou espai per fer l'avançament. També, si hi ha més d'un carril per sentit, cal canviar completament de carril a l'hora de fer l'avançament, fins i tot quan la línia de separació és doble i contínua.
D'altra banda, com a ciclista o conductor de ciclomotor, has de saber que aquesta normativa t'aportarà més seguretat, tot i que sempre és important circular amb compte i precaució.
Et poden multar per no fer correctament l'avançament?
La resposta és sí, la DGT considera que fer un avançament sense respectar la distància mínima de seguretat és una infracció greu. La sanció pot arribar fins als 200 euros i et poden treure fins a sis punts.