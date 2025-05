Rentar els plats abans de posar-los al rentavaixella? L'error que et fa malgastar diners

És un acte estès i considerablement raonable: passar una aigua als plats abans de posar-los al rentavaixella. Perquè precisament aquest estri no hagi de fer tanta feina. Però segons adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), aquest gest no tan sols és innecessari, sinó que pot fer gastar més aigua, energia i diners del que creus.

L'informe de l'OCU ho deixa clar, pre- rentar els plats a mà abans d'introduir-los al rentavaixella no aporta cap avantatge i anul·la gran part de l'estalvi que permet l'ús de l'electrodomèstic. El rentaplats modern està dissenyat per funcionar amb plats bruts -amb restes, sí, però no amb sobres completes- i eliminar eficaçment el greix i la brutícia sense ajuda prèvia.

Segons els càlculs de l'OCU, rentar els plats a mà pot arribar a consumir cinc vegades més aigua que fer-ho amb rentaplats, sobretot si es fa servir aigua calenta. En xifres, el cost mitjà per rentat manual ronda els 45 cèntims, davant dels 14 cèntims que pot suposar un cicle al rentaplats (incloent-hi electricitat, aigua, detergent i amortització de l'aparell).

El que sí que s'ha de fer és retirar les restes grans (tovalló, ganivet o espàtula, no aigua) i col·locar bé la vaixella perquè els dolls arribin a totes les superfícies. A més, triar un detergent adequat, preferiblement en pastilles, ajuda a evitar que les restes es ressequin i s'adhereixin durant la rentada.