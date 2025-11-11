Rentes els gots i continuen fent pudor? Així pots evitar-ho

Amb el pas del temps, i per més que els rentem a consciència, els gots comencen a fer pudor. Per què passa això? D'entrada, calma, la manera com es renten no hi té res a veure. La mala olor es genera quan els bacteris de l'aigua consumeixen sulfats i alliberen el gas com a rebuig. Aquest procés passa amb més freqüència quan els gots es deixen assecant-se de cap per avall, perquè l'aire humit queda atrapat a l'interior.
Ara bé, el fenomen també és habitual a zones amb aigües dures, és a dir, aquelles amb un alt contingut de calci i magnesi. Aquests minerals, en reaccionar amb els compostos de sofre presents a l'aigua, intensifiquen l'olor. Per tant, no és culpa de la brutícia acumulada o d'un mal rentat, sinó d'una reacció natural entre els minerals i la manca de ventilació mentre s'assequen els gots.
Remeis per la pudor
Tot i això, hi ha remeis per fer-hi front i aconseguir que la pudor, com a mínim, desaparegui. El xef, divulgador i creador de contingut Heinz Wuth (@soycienciaycocina) proposa una sèrie de mesures senzilles per evitar que els gots agafin aquesta característica olor d'ou.
La primera consisteix a esbandir bé els gots després de rentar-los, assegurant-se d'eliminar qualsevol resta de sabó o de sals minerals que puguin quedar. Aquests residus, imperceptibles per a la vista humana, poden afavorir l'aparició de reaccions químiques.
A més, Wuth recomana deixar els gots assecar amb bona ventilació, preferiblement col·locats cap amunt o lleugerament inclinats, per permetre que l'aire circuli lliurement a l'interior. Petits canvis en la forma d'assecar la vaixella que poden mantenir els gots frescos i sense olors indesitjades.
Finalment, si l'olor d'ou ja s'ha format als gots, hi ha una solució senzilla i efectiva: rentar-los amb una barreja d'aigua i vinagre. Aquest remei casolà no només elimina la mala olor, sinó que també ajuda a prevenir que torni a aparèixer, especialment si els gots es deixen assecar a l'aire.