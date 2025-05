Si reps aquest SMS sobre l'apagada, no cliquis: els Mossos alerten que és una estafa

L'apagada històrica d'aquest dilluns encara és molt vigent, tot i que l'electricitat ja havia tornat a tota la península Ibèrica el dimarts. Entre investigacions i hipòtesis de tota mena, una de les derivades de la crisi és l'aparició de diverses estafes que aprofiten la vulnerabilitat de les víctimes per robar-los les dades amb tècniques de phishing, tal com han alertat els Mossos d'Esquadra.

Concretament, es refereixen a un SMS fraudulent en què els ciberdelinqüents suplanten la identitat d'una entitat bancària i afirmen que han de reactivar les targetes dels clients per restablir el servei. El missatge inclou el nom del banc entre claudàtors perquè el canvia en funció de la víctima, la qual cosa permet identificar a simple vista que es tracta d'un text maliciós.

Per això, no s'ha de clicar l'enllaç que inclou i encara menys seguir les instruccions que indica. Així, els Mossos recomanen esborrar-lo i recorden que les entitats bancàries i les administracions públiques no demanen mai informació personal per SMS ni per correu.