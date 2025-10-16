Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 17, 18 i 19 d'octubre de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.
1.- Sant Celoni: Fira del Bosc 2025
Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 d’octubre de 2025. Durant el cap de setmana, a Sant Celoni, hi haurà més de 60 parades de venda de productes relacionats amb el bosc i la terra, tallers i activitats per a infants, demostració d'oficis, espectacles, concerts i un espai gastronòmic.
Dissabte 18 d’octubre, els tallers i activitats per a infants s’iniciaran a les 10 del matí i s’allargaran fins a les 20:30 hores, a l’aparcament de la Rectoria Vella i a les casetes. Les places són limitades. A les 11 del matí, l’Espai de la Fira acollirà l’espectacle itinerant Els marxants de Can Seixanta, mentre que a les 7 de la tarda, a la plaça del Bestiar, al recinte de la Força, tindrà lloc la presentació de les instal·lacions artístiques Bosc i Sentits 2025. La jornada culminarà amb el concert de versions del grup SawaSawa, a les 20:30 hores, a la plaça de la Biblioteca.
Diumenge 19 d’octubre, les activitats infantils es reprendran de 10 del matí. A les 11:30 hores, l’Espai de la Fira acollirà l’espectacle itinerant Ecopia, mentre que de 5 a 6 de la tarda, als jardins de la Rectoria Vella, tindrà lloc el Cercle de cançons de natura per a infants i famílies.
2.- San Hilari Sacalm: Fira Guilleries 2025
Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 d’octubre de 2025. El nucli antic de Sant Hilari Sacalm s’omplirà de parades de productors locals i des de la regidoria de Turisme s’organitzen activitats per a tots els públics: demostració d’oficis, mostra culinària, tallers, espectacles, jocs infantils, xerrades, castanyada popular, cercavila, música en directe i rutes guiades.
Una de les novetats d’aquesta edició és la celebració de la 53a Tallada de Troncs en memorial Salvador Gispert, un reconegut bosquerol del poble. Aquest concurs tradicional que es feia per Festa Major tindrà lloc el diumenge 19 a la plaça Doctor Gravalosa. La Fira Guilleries se celebra Sant Hilari, com a capital de les Guilleries, i compta amb la participació d’altres pobles com Osor, Susqueda, Vilanova de Sau, Espinelves, Viladrau, Sant Sadurní d’Osormort, la Cellera de Ter i Sant Julià de Vilatorta.
3.- Sant Antoni de Vilamajor: Cinefòrum La infiltrada
Divendres, 17 d’octubre de 2025. A les 19 hores. La nova temporada del Cinefòrum Vilamajor s’inicia amb la projecció de La infiltrada, un intens thriller inspirat en fets reals que segueix la història d’una periodista que s’infiltra en una xarxa de traficants a Síria per destapar les atrocitats del conflicte.
Una proposta que convida a la reflexió i al debat sobre el periodisme, la veritat i els límits de la guerra, en un espai de trobada i diàleg impulsat per VilaDones i la Biblioteca Joana Raspall i Juanola. La sessió obre una nova temporada de cinefòrums que s’allargarà fins al 15 de maig de 2026.
4.- Santa Maria de Palautordera: Festa Major 2025
Dissabte 18 i diumenge 19 d’octubre de 2025. El divendres arrencarà amb la campanya de donació de sang, activa durant tot el dia a l’Envelat, organitzada pel Banc de Sang i Teixits. A les 18 h,ores la Sala d’Actes de l’Esplai acollirà un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Bernadette i un debat posterior. Una hora més tard, a la Sala de Plens, tindrà lloc la presentació del llibre Memòries d’un aparellador, on Eduard Claver i Nadal repassarà la transformació urbanística de Santa Maria de Palautordera dels darrers 25 anys.
L’endemà, dissabte 18 d’octubre, la jornada començarà també amb la donació de sang a l’Envelat. A les 9 h s’iniciarà la pedalada popular amb BTT des de la piscina coberta, en una ruta oberta a tothom i d’unes dues hores de durada. Paral·lelament, La Quadra acollirà la jornada “Aprèn com funcionen els trens”, dirigida per Joan Fran Ayuste, amb horaris de matí i tarda.
A les 11 hores, la plaça de la Vila serà escenari de l’activitat dels Urban Sketchers Palautordera, oberta a tothom qui vulgui dibuixar racons del poble. A la mateixa hora començarà el concurs de paelles a Can Balmes, organitzat per la Colla de Gitanes.
El migdia es tancarà amb dues propostes: el IV Tast de cervesa a la Sala d’Actes de l’Esplai, a les 12 hores, amb degustacions i recreacions històriques, i el conte del mes a la Plaça Major Marduix, amb Les girafes no poden ballar, a càrrec d’Anna R. Campi. A les 18 hores, la Sala de Plens acollirà la presentació del projecte Vescomtat de Cabrera.
També hi haurà activitats de tarda com el torneig de petanca a les 15:30 hores al local social de la Font Martina, la trobada de puntaires a les 18 hores a la plaça Vila, i a les 20 hores la projecció de la pel·lícula Lunana.
Diumenge 19 d’octubre arrencarà a les 9 hores amb la caminada popular des de la plaça de la Vila, amb esmorzar ofert per l’Ajuntament. A les 10:30 hores, la mateixa plaça serà l’escenari d’una exhibició de ball popular amb Aires Sollerics i la Colla de Gitanes de Palautordera.
El migdia arribarà marcat per la diada castellera del Baix Montseny, a les 11:30 hores a la plaça de la Vila amb la col·laboració dels Castellers del Riberal i els Castellers de Mollet. La jornada es clourà amb música i dansa a La Quadra, a les 18 hores, amb el concert de presentació Les coses que no diem de Barbot, que combinarà poesia, veu i coreografies amb artistes convidats.
5.- Hostalric: Cicle Gaudí
Diumenge, 19 d’octubre de 2025. A les 18 hores. El Centre Cultural Serafí Pitarra acollirà la projecció de Wolfgang dins del Cicle de Cinema Gaudí, una emotiva pel·lícula sobre el talent, la diferència i la relació entre pares i fills.
El film explica la història de Wolfgang, un nen de deu anys amb un quocient intel·lectual de 152 i trastorn de l’espectre autista, que, després de la mort de la seva mare, es veu obligat a viure amb el seu pare, Carles, a qui no coneixia. Mentre Carles intenta adaptar-se a la nova situació, Wolfgang somia en seguir les passes de la seva mare i entrar a l’acadèmia de música Grimald de París.
El preu és de 4,5 euros d'entrada general, 3 euros reduïda (majors de 60 anys, joves fins a 25 anys, Carnet Jove, família nombrosa, discapacitat a partir del 33 %, Club Vanguardia i altres). Es poden adquirir a taquilla abans de la projecció.