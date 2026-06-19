Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 20 i 21 de juny

A l'espera que arribi Sant Joan i la nit més llarga de l'any, torna el cap de setmana amb desenes de propostes lúdiques i festives. Aquest 20 i 21 de juny -que també aniran marcats per la primera onada de calor de l'estiu-, el país torna a viure dos dies de festivals, fires, cultura i música. Aquest és el recull de plans que hem preparat des de Nació, per a tots els gustos i les edats.
Plans a Barcelona
Aquest cap de setmana, Barcelona es veurà immersa en una nova edició del festival de música, innovació i creativitat: el Sónar. Del 18 al 20 de juny, es podrà gaudir de més de cent actuacions de música electrònica i grans espectacles audiovisuals. En podeu consultar més detalls, aquí.
D'altra banda, aquest diumenge, la 3a Volta Ciclista a Catalunya Femenina acabarà la tercera etapa a Barcelona. Concretament, arrencarà de Mataró i, després de 111 quilòmetres, acabarà a Barcelona. Així, una opció per al diumenge és anar a veure les millors ciclistes del món arribar a l'avinguda Maria Cristina. Més informació, aquí.
Finalment, el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera celebrarà una nova edició de la seva Festa Major del 19 al 29 de juny. La programació serà ben extensa i diversa, i omplirà carrers i places de cultura, música i activitats comunitàries. El programa sencer, aquí.
Plans amb criatures
Plans a Osona i el Lluçanès
Plans a Solsona
Plans a Lleida
Plans a la Demarcació de Tarragona
Plans a les Terres de l'Ebre
Activitats per Sant Joan
Finalment, de cara a l'inici de la setmana vinent, des de Nació també hem preparat un recull de les millors revetlles del país per celebrar Sant Joan. Consulteu-les aquí.